【台灣疫情】台灣253天零本土個案斷纜 跨年活動繼續玩

台灣時隔253天再現本土新冠肺炎個案。面臨即將到來的跨年假期，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，跨年晚會舉辦要訂防疫計劃，民眾戶外活動應全程戴口罩，且禁飲食。除隔離檢疫者，若有發燒、呼吸道症狀、腹瀉，也不能參加。

防疫沒特別升級 因能找到感染源

在台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中周二（22日）宣布新增1宗本土個案，為日前確診的新西蘭籍機師接觸者。台灣零本個案紀錄止步253天。染疫機師在傳染期出入公共場所，包含台北的幾間百貨公司。

隨後，北部多地陸續收緊防疫措施。新北市政府周二表示，即日起停止新北歡樂耶誕城內所有戶外集會型活動，但欣賞燈飾、光雕秀不受影響，市府呼籲參觀民眾仍應做好防疫措施。

眼看跨年在即，大型跨年活動怎麼辦將成各縣市棘手難題。陳時中說，雖然現在有本土個案，但防疫不會特別升級，因為能找到特定感染源；但需加強防疫，落實防疫原則、勤洗手，主辦單位要提出防疫計劃。

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稍早前，陳時中說，未來除非出現感染源不明個案，才可能全面停辦大型跨年活動，但因應本土個案再現，仍要提高警覺，希望大家盡量在家裡看電視跨年以降低風險。

至於社區風險是否增加，陳時中坦言，要等這波調查、接觸者檢驗狀況出爐後才會比較明朗，將持續監測台灣疫情。

責任編輯：尹航

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