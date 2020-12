▲ 美國威脅全球產業鏈安全!中國外交部這樣駁黑名單

中美角力在特朗普政府餘下任期陡然升級。美國商務部於當地時間21日,公佈了一份「與軍方有關聯」實體清單 (Military End User,MEU),清單中所列的58家中國公司,將被限制採購一系列美國商品和技術。中國外交部周二(22日)表示,這是美國對自由貿易規則的嚴重破壞,是對全球產業鏈、供應鏈安全的嚴重威脅

中國外交部發言人汪文斌當天在例行記者會答問表示,一段時間以來,美國動用國家力量,泛化國家安全概念,不斷濫用出口管制等措施,對他國特定企業進行打壓遏制。這是對自由貿易規則的嚴重破壞,是對全球產業鏈、供應鏈安全的嚴重威脅,也是對包括美國在內的各國人民福祉利益的嚴重損害。

中方暗示可能會報復美方

汪文斌指出,中方對此表示堅決反對,敦促美方立即停止錯誤做法,給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方將採取一切必要措施,堅決維護中國企業的合法權益。

美國商務部是在當地時間21日、香港時間22日將58家中國企業與45家俄羅斯企業列入「軍事最終用戶」清單,限制美國企業與這批公司貿易往來。

美商務部長羅斯(Wilbur Ross)稱,此舉在建立新程序,協助出口商篩選客戶。他並表示,國防部體認到美國藉助與全球企業夥伴關係,致力打擊中國與俄羅斯將美國技術用於破壞穩定的軍事計畫,有其重要性。

商務部工業暨安全局(Bureau of Industry and Security)將修改出口管理條例(Export Administration Regulations),增列「軍事最終用戶」(Military End User)清單。

第一批被列入清單中的包括58家中國企業與45家俄羅斯企業,這些企業被認定與中國和俄羅斯軍方有關連。未來美國企業若想向清單中的企業出售最終可能用於軍事用途的產品時,必須先取得許可證。

58家中國企業被列入清單

清單包括中國航空發動機集團(Aero-Engine Company of China)下屬8個機構、中國航空工業集團(Aviation Industry Corporation of China)下屬7個機構、上海飛機設計研究院(Shanghai Aircraft Design and Research Institute)等,而香港飛行服務隊和俄羅斯對外情報局(SVR)也在名單之中。

這是商務部繼18日將中國海洋石油總公司與中芯國際及其11家附屬機構等企業列入實體清單後,再一次大動作針對與軍方關係密切的中俄企業加強管制。

