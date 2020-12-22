▲ 中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業

中國、澳洲近日掀起貿易衝突，中國暫停進口澳洲葡萄酒等多項產品，又對澳洲葡萄酒課徵高關稅、為澳洲龍蝦進口增添障礙。澳洲商工總會（Australian Chamber of Commerce and Industry）調查，隨著中澳貿易關係惡化，有中國業務的澳洲農業公司，恐將面臨大幅裁員。

根據澳洲商工總會在今年9至11月間，對46家澳企的調查，有過半受訪者認為，出口減少將導致工作機會流失，其中葡萄酒業的擔憂更強烈，有73％的葡萄酒業者擔心會失業。還有將近一半的受訪者表示，將業務多元化到中國以外的其他國家，可能會很會很困難，或非常困難。

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而導致中澳貿易關係惡化的原因，還包括澳洲在今年6月，由澳洲總理莫里森（Scott Morrison）授權澳洲外國投資審查委員會（FIRB），以國安名義審查外國投資。澳洲商工總會調查顯示，有近一半受訪者不同意，或強烈不同意澳洲當局加強審查外資。

台媒報道，對於調查結果，澳洲商工總會執行長Nick Coyle表示，由於中國進口的澳洲產品減少，「我們的成員擔心將發生大量失業，尤其是葡萄酒行業」。

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中國澳洲商會（AustCham China）副主席Tom Luckock則稱，澳洲外國投資審查委員會收緊外資審查的決定，會產生連鎖反應，加上中澳關係惡化，預計澳企在中國的投資和貿易，將面臨更多障礙。

專家：中國與澳洲總體上不會爆貿易戰

而雖然目前中澳間有貿易衝突，但經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）全球貿易首席分析師Nick Marro認為，從純粹的貿易角度來看，中澳不會陷入貿易戰，因為敵對的情緒完全來自中國，而澳洲並未延遲，或禁止進口大量中國商品，或對其課徵關稅。

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但Marro也指出，中國已就澳洲收緊外國投資規則作出反應，而中國的反應已正發揮影響，並將繼續主導中澳間的溝通。

目前，中國是澳洲最大貿易夥伴，據中國政府統計數據，礦業產品是2019年，澳洲對中國的最大出口商品，出口額達714億美元，約佔澳洲總出口額68.7％。包括肉類在內的動物產品，則是澳洲對中國的第2大出口類別。

責任編輯：鄧國強

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