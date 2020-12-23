▲ 中美軍艦短兵相接畫面曝光 解放軍南海緊追美艦

美國海軍驅逐艦再赴南海挑戰中國主權，解放軍出動予以應對，中美短兵相接畫面曝光。衛星照片顯示，解放軍護衛艦在南海東部水域緊追美軍驅逐艦，兩艦前後雙距僅約300米。

南海戰略態勢感知計劃發佈周二（22日）拍得衛星照片，可見一艘相信是解放軍054A型護衛艦的水面艦艇，正在跟踪、監視疑似美軍「麥凱恩號」導彈驅逐艦。照片座標屬於南海東部接近菲律賓一帶海域，與南沙群島距離較遠。

南海戰略態勢感知計劃稱，衛星照可見美艦進入南沙群島海域前，解放軍已經啟動相應措施，美軍這次行動應該受到了全程監視。美國Fox News報道亦稱，美軍驅逐艦受到中國軍隊尾隨，形影不離。

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麥凱恩號周二再次在南海執行「航行自由」行動。解放軍南部戰區新聞發言人、空軍大校田軍里表示，麥凱恩艦未經中國政府允許，擅自衝闖南沙島礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力，對其予以警告驅離。

麥凱恩號（USS John S. McCain，DDG-56）已是南海「常客」。該艦10月9日曾到西沙群島一帶活動。中方指其闖入中國領海，解放軍海空兵力予以驅離。

麥凱恩號2017年曾於新加坡對開海域，與一艘排水量3萬噸運油輪相撞，艦上10名官兵死亡。該艦事後需在日本維修2年，今年中才恢復部署。

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責任編輯：連兆鋒