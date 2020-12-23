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【新冠疫情】大連本土疫情擴散 祭全民檢測嚴控外流

社會熱點 10:48 2020/12/23

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大連本土疫情擴散 祭全民檢測嚴控外流

遼寧省大連市15日爆發新冠肺炎本土疫情後持續擴散，大連海洋大學21日晚被下令停課封管。官方昨宣布展開即日起展開全民核酸檢測，並嚴控民眾離開大連，儼然進入戰時狀態。

大連金普新區15日檢出4例新冠肺炎無症狀感染者，都是從事進口冷鏈食品搬卸的同組工人。其後疫情持續擴散到別區。遼寧省衛健委通報，大連昨增1例本土確診，和8例本土無症狀感染者，都由大連市報告。

大連聯外道路樞紐昨實施管制，交通狀況混亂，警方要求離連民眾需出示7日內核酸檢測陰性證明才放行。央視新聞報道，大連市昨召開疫情防控發布會，宣布昨日中午開始，以3天時間集中組織展開全面核酸檢測。

【疫情反彈】遼寧大連時隔111天再現本土個案 患者為海鮮加工廠員工

【新冠肺炎】內地再現來自香港病例　25歲女患者曾兩次檢測呈陰性

通告要求市民聽從街道、社區統一安排，積極主動接受採樣和篩查，有序排隊參加檢測，做到「應檢盡檢、不落一人」。

大連當局並要求民眾非必要不離連，確需離連人員需持有7日內核酸檢測陰性證明。大連國際機場也宣布，確需搭機離開大連的旅客，須持有7日內核酸檢測陰性證明，否則不能進入航站樓。

大連市民政局也要求全市所有養老服務機構封閉管理；實施婚姻登記預約服務；暫停結婚登記頒證和婚姻家庭輔導等服務；全市性社會組織暫停舉辦各類聚集性活動等。

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責任編輯：游昊雲

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