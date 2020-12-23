▲ 耿爽聯合國懟德國代表：你不在 我們便終於解脫

中國與德國在聯合國爆發火花。德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）周二（22日）出席最後一次安理會會議時，呼籲中國釋放逮捕的兩名加拿大公民。中國常駐聯合國副代表耿爽回應說，明年霍伊斯根不在的時候，安理會能夠更好地履行職責，並稱「終於解脫了」。

德國本月底結束為期兩年的聯合國非常任理事國任期，而任職外交官40年的霍伊斯根亦會在此後退休。他在周二的安理會議上表示，「讓我在我的任期最後，呼籲我的中國同事，請北京釋放康明凱（Michael Kovrig）和斯派佛（Michael Spavor）。聖誕節是作出這姿態的適當時機」。

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根據路透社報道，耿爽回應時指責霍斯根濫用安理會職權，對其他成員國發動惡意攻擊，企圖破壞工作氣氛。

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耿爽說，「我想發自內心說：『我們終於解脫了，霍斯根大使（Good Riddance , Ambassador Heusgen）』。我希望2021年你不在時，安理會能更好地履行職責.....維護國際和平與安全」。

不過，中通社旗下香港新聞網引述官方發布的耿爽原話，措詞與路透社報道略有不同，且沒有了「Good Riddance , Ambassador Heusgen」這一句。他說：

我剛才發言向他即將離開安理會道別，多少有些出於客套和外交辭令。現在我真心說一句，別了，霍伊斯根大使。希望沒有你的安理會在2021年能更好地履行維護國際和平與安全的責任。

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耿爽接着重申中方立場，指「中國是法治國家，任何人違反中國法律都必將受到懲處。中國司法機關依法辦案，當事人的合法權利得到保障」。他又稱：

霍伊斯根大使剛才提到，康明凱是他的朋友。Christoper，如果你有什麽話想要對康明凱說，有什麽信息需要傳遞，完全可以通過正當渠道實現，沒有必要在安理會平台通過公開喊話的方式來體現你和康明凱的友情，展示你對他的關心。你這樣做，其實幫不了康明凱什麽，似乎只能幫助你個人樹立所謂「仗義執言」形象。這種做法到底負不負責任？你內心到底怎麽想？

耿爽在發言中又指，「我們本希望以對此議題的審議來結束安理會一年的工作，可以給大家一個happy ending，但遺憾的是這一希望還是被德國常駐代表的發言打破了」。

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責任編輯：鄧國強

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