中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶

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深圳制定2035目標 經濟總量及人均GDP較今年翻倍
中國反壟斷風暴繼續。國家市場監督管理總局召開指導會，要求淘寶母企阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多以及滴滴6家互聯網平台企業，嚴格遵守「九不得」規定，包括不得低價傾銷、不得虛假宣傳、不得對老顧客「殺熟」等等。商務部研究人員明言，新規對互聯網巨頭有震懾作用。
國家市場監管總局周二（22日）聯合商務部，組織召開「規範社區團購秩序行政指導會」，請來6家互聯網平台企業代表參加。會議強調，互聯網平台企業要嚴格規範社區團購經營行為，嚴格遵守「九不得」規定。
「九不得」包括：
會議儘管肯定互聯網平台經濟發展的積極意義和重要作用，但嚴肅指出當前社區團購存在的低價傾銷，以及由此引起的擠壓就業等突出問題，希望互聯網平台企業主動承擔更大的社會責任，在維護公共利益、保障和改善民生等方面體現更多作為、更多擔當。
商務部研究院電子商務研究所副研究員洪勇表示，新規對互聯網巨頭有一定的震懾作用，有助於規範社區團購市場秩序。
洪勇認為，接下來要細化社區團購「九不得」政策，抓好落實，提高針對性，防止互聯網企業補貼等違反市場規則的行為。其中，要注意加快推動社區團購標準的建立，細分社區團購消費人群，將社區團購與線下中小商販目標客戶進行區分。
洪勇建議加快完善電商法律政策，組織電子商務法律專家研討《電子商務法》、《反壟斷法》、《不正當競爭法》等法律，在互聯網企業低價傾銷中的應用案例；創新監管手段，利用大數據、區塊鍊等技術監管電商平台。
他還提出，要加快推動中小商戶數字化轉型。提高線上線下協作能力，提高中小商戶的數字化供應鏈管理水平，通過數字化創造新的就業崗位，從而達到穩就業、保就業的目的。
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責任編輯：連兆鋒