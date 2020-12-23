  • 19°C
香港時間 : 20201223日 (三) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶

經濟脈搏 11:29 2020/12/23

分享：

中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶

中國反壟斷風暴繼續。國家市場監督管理總局召開指導會，要求淘寶母企阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多以及滴滴6家互聯網平台企業，嚴格遵守「九不得」規定，包括不得低價傾銷、不得虛假宣傳、不得對老顧客「殺熟」等等。商務部研究人員明言，新規對互聯網巨頭有震懾作用。

國家市場監管總局周二（22日）聯合商務部，組織召開「規範社區團購秩序行政指導會」，請來6家互聯網平台企業代表參加。會議強調，互聯網平台企業要嚴格規範社區團購經營行為，嚴格遵守「九不得」規定。

「九不得」包括：

  • 一不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權
  • 二不得違法達成、實施固定價格、限製商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議
  • 三不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為
  • 四不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭
  • 五不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境
  • 六不得利用數據優勢「殺熟」，損害消費者合法權益
  • 七不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營
  • 八不得非法收集、使用消費者個人信息，給消費者帶來安全隱患
  • 九不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境

會議儘管肯定互聯網平台經濟發展的積極意義和重要作用，但嚴肅指出當前社區團購存在的低價傾銷，以及由此引起的擠壓就業等突出問題，希望互聯網平台企業主動承擔更大的社會責任，在維護公共利益、保障和改善民生等方面體現更多作為、更多擔當。

全國人大將修訂反壟斷法 劍指互聯網巨頭

商務部研究院電子商務研究所副研究員洪勇表示，新規對互聯網巨頭有一定的震懾作用，有助於規範社區團購市場秩序。

洪勇認為，接下來要細化社區團購「九不得」政策，抓好落實，提高針對性，防止互聯網企業補貼等違反市場規則的行為。其中，要注意加快推動社區團購標準的建立，細分社區團購消費人群，將社區團購與線下中小商販目標客戶進行區分。

中央鐵腕整頓網絡金融 京東大量下架這服務

洪勇建議加快完善電商法律政策，組織電子商務法律專家研討《電子商務法》、《反壟斷法》、《不正當競爭法》等法律，在互聯網企業低價傾銷中的應用案例；創新監管手段，利用大數據、區塊鍊等技術監管電商平台。

他還提出，要加快推動中小商戶數字化轉型。提高線上線下協作能力，提高中小商戶的數字化供應鏈管理水平，通過數字化創造新的就業崗位，從而達到穩就業、保就業的目的。

幫外賣員終結「血淚史」 美團給8分鐘彈性時間

政治局研明年經濟工作 強化反壟斷、防資本無序擴張

反壟斷列明年重點任務 中央這樣說金融創新

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

中國市場 壟斷 中國 反壟斷 淘寶 阿里巴巴 騰訊 美團點評 京東（美：JD） 拼多多（美：PDD）

上一篇文章

深圳制定2035目標 經濟總量及人均GDP較今年翻倍

下一篇文章

華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美公布「軍事終端用戶」黑名單　包括香港飛行服務隊
【中美角力】美公布「軍事終端用戶」黑名單　包括香港飛行服務隊
中芯謀兩招抗美求存 蔣尚義回巢絕非內訌
中芯謀兩招抗美求存 蔣尚義回巢絕非內訌
中國疫苗搭路攻歐洲？藥明生物在德國做了這事
中國疫苗搭路攻歐洲？藥明生物在德國做了這事
華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）
華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）
中芯不坐等美國扼殺　傳蔣尚義謀用這招突圍（組圖）
中芯不坐等美國扼殺　傳蔣尚義謀用這招突圍（組圖）
【中澳關係】世貿證實 澳洲已就中國徵大麥關稅正式提申訴
【中澳關係】世貿證實 澳洲已就中國徵大麥關稅正式提申訴