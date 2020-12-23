中俄空軍聯合巡航亞太 迫日韓戰機緊急升空

中俄兩國國防部22日晚宣布，當天中俄兩國空軍在亞太地區組織實施第二次聯合空中戰略巡航。期間，中俄軍機一度航向釣魚島，日本日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應。南韓亦稱中俄軍隊飛入南韓的防空識別區。

國防部消息稱，中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機聯合編隊，位日本海、東海有關空域組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

南韓表遺憾 籲避免類似事件再發生

日媒報道，日本防衛省統合幕僚監部表示，中國與俄羅斯6架轟炸機昨天聯合在日本海與東海空域飛行，其中4架並一度航向釣魚台（釣魚島）列嶼，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應，中俄兩國軍機並未侵入領空。

韓聯社引述軍方消息表示，4架中國軍機與15架俄羅斯軍機，昨日一度飛入南韓的防空識別區，南韓戰機緊急升空攔截。南韓外交部通過外交渠道對中俄軍機飛入南韓的防空識別區表示遺憾，呼籲避免類似事件再次發生。

這是中俄繼去年7月以來，第二次轟炸機聯合在日本海與東海上空聯合飛行。官媒《環球時報》指，這意味著中俄聯合空中戰略巡航已經形成機制化，未來將會常態化進行。

《環時》引述分析人士表示，兩次巡航都選日本海、東海方向，說明中俄對此方向的戰略穩定抱有持續的、共同的擔心和關注。對俄羅斯來說，到公海上空開展戰略巡航是家常便飯。但隨著中國面臨的安全風險增大以及中國空軍相關能力的提升，預計中國空軍的遠程戰略巡航也會逐步增多。

與去年相比，今年聯合訓練編隊中中方的轟-6K從2架增加為4架，空軍專家傅前哨對此表示，這表示能力增強，隨著中俄戰略轟炸機聯合巡航越來越多，隨著雙方演練水平的提升，未來雙方聯合巡航的規模會發生變化，機型也會有所變化，比如出現空中加油機，航程也會更遠一些。

中俄外長通話：世界越亂中俄關係越要穩

另外，中國外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，王毅表示兩國在抗疫合作中守望相助，在務實合作中彼此支持，又表示世界上越是亂，中俄關係就越要穩。

王毅又稱，美國違背時代潮流，仍在不斷揮舞單邊制裁大棒，只會在世界上留下更多不光彩的記錄，中方願同俄方和國際社會一道，始終堅定維護國際關係基本準則，維護世界公平正義。

中國外交部在聲明中稱，拉夫羅夫強調，應堅決反對美國破壞多邊主義的行徑，抵制美國對俄中的打壓，維護國際法，維護兩國的共同利益，維護國際穩定與合作。

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責任編輯：蒯宇澄

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