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深圳制定2035目標 經濟總量及人均GDP較今年翻倍

經濟脈搏 11:30 2020/12/23

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深圳市委通過遠景目標，2035年人均GDP翻倍

作為粵港澳大灣區的中心城市，深圳經濟發展的成就令人矚目，GDP在40年間增長逾萬倍。深圳市委22日召開全體會議，通過該市的第十四個五年規劃，以及2035年的遠景目標建議，提出在經濟總量、人均GDP等於今年基礎上增加一倍，多方面位居世界前列。

《深圳特區報》報道，遠景目標的重點是建成具有全球影響力的創新創業、創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化；成為高質量發展高地，城市綜合經濟競爭力世界領先。

完善法治，在時尚創意引領全球

此外，深圳要成為法治城市示範，建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列，城市治理體系系統完備、科學規範、運行高效；成為城市文明典範，開放多元、兼容並蓄的城市文化特徵更加鮮明，城市品位、人文魅力充分彰顯，時尚創意引領全球。

深圳要成為民生幸福標桿，實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶，市民享有更加幸福安康的生活；成為可持續發展先鋒，碳排放達峰後穩中有降，成為人與自然和諧共生的美麗中國典範。

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【數字人民幣】深圳試點後蘇州也開展 派2000萬紅包促消費

責任編輯：陳建錫

經濟數據表現 中國市場 創業 經濟 可持續發展 時尚 GDP 大灣區 經濟特區 經濟狀況

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