世銀：中國明年經濟增速回升至7.9% 復甦存在這些風險

▲ 世銀預期中國明年經濟增長速度回升

世界銀行22日發表月度簡報指，中國經濟活動自今年首季度急劇下滑後，以快於預期的速度正常化，得益於有效的疫情防控策略、有力的政策和旺盛的出口。中國今年經濟增速料放緩至2%，明年隨著消費者和企業信心增強、勞動市場改善，增速將回升至7.9%。簡報同時指出，中國存在復甦步伐雖快但不均衡、內需複甦慢於生產、消費復甦慢於投資等問題，對外關係緊張亦為復甦構成風險。

《中國經濟簡報：從復甦走向再平衡》指，中國經濟復甦面臨的風險很高，但大體上均衡。從不利的方面來看，盡管努力抑制病毒傳播，但疫情反覆可能會繼續干擾經濟活動，同時加劇了企業、銀行和政府資產負債表中既有且相互關聯的薄弱環節，將拖累增長。

▲ 世銀指疫情反覆可能會繼續干擾經濟活動

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另外，與主要貿易夥伴圍繞貿易、技術問題的雙邊關係持續緊張，將繼續構成風險，特別是由於新冠肺炎疫情的衝擊和隨後的復甦導致外部失衡問題重現。從有利的方面來看，迅速和大範圍推出有效的疫苗將提振消費者和企業信心，支持更強勁的增長。

「全球環境仍然高度不確定，這需要有一個適應性的政策框架。」世銀中國局局長芮澤指，過早取消政策支持和過度收緊，有可能使復甦脫軌財政支持的退出應循序漸進，但重點應當從傳統基礎設施轉向增加社會支出和綠色投資。

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市場導向的結構性改革，輔之以旨在促進經濟再平衡以擴大內需特別是消費的財政政策，會有助於避免潛在增長率進一步下滑，減少外部失衡，為構建更具韌性和包容性的經濟奠定基礎。促進基礎廣泛的家庭收入增長，以健全的社會保障安排和增加獲得優質公共服務的機會為基礎，包括通過進一步放寬戶籍制度，可使中國未來的增長更具包容性，並支持朝向消費的再平衡進程。

簡報還指出，中國的改革議程與空間轉型之間有內在聯繫，雖然各省之間和城鄉之間在產出、勞動生產率和收入方面的差距縮小，但這種趨同是由落後地區的投資激增驅動的。財政失衡、債務增加，以及投資收益遞減，使進一步的投資驅動型趨同缺乏可持續性。

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責任編輯：陳建錫