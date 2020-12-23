【A股脈搏】人行持續千億淨投放 A股造好深指重上萬四點

人行公開市場進行千億元（人民幣，下同）逆回購操作下，內地股市高開高走，截至午間收盤，滬指漲0.85%報3385.35點，深成指漲1.09%報14033.19點，創業板指漲1.53%。兩市合計成交5533億元，北向資金凈流入40.85億元。

人行今公開市場進行千億元14天期逆回購和100億元7天期逆回購操作，中標利率維持2.35厘和2.2厘。

而據路透統計，本周公開市場共有600億元逆回購到期，其中今日到期量為100億元。消息帶動內地股市高開高走，其中釀酒、煤炭、券商股特別強勢，三大指數盤中曾漲逾1%。

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中信證券指出，受英國新冠變種毒株快速傳播的影響，歐洲和A股市場在21-22日先後出現大幅波動。但據歐洲藥品管理局判斷，歐盟在月底即將開始接種的疫苗對新毒株大概率有效，而國內疫情得到有效防控的背景下，海外疫情對A股的影響也更多體現在情緒層面。

分析料A股會輪動慢漲

而疫苗廣泛接種推動全球經濟走出疫情陰霾的中期邏輯不變，全球短期負面共振不改A股輪動慢漲趨勢。依舊堅持慢漲跨年行情中順周期為主線，情緒擾動的調整帶來更好的配置機會。

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責任編輯：游昊雲

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