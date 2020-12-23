【大灣區】深港推高質「軟硬聯通」！深圳十四五提這十大工作

▲ 【大灣區】深港推高質軟硬聯通！深圳十四五提這十大工作

粵港澳大灣區十四五（2021-2025）藍圖浮現。中共深圳市委周二（22日）審議通過對該市十四個五年規劃的建議，明確提出十大工作，大灣區發展排第三；當中強調要高水平推動深港澳「軟硬聯通」－－即基建設施硬件、政策標準軟件皆要互聯互通。至於深圳的強項創新科技，建議提出打造5G+8K+AI+雲的四大引擎，以及推進IT+BT兩大產業。

深圳市委六屆十七次全會周二召開，審議通過了《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議（下稱建議）》；其中，分三個五年實踐階段目標：

到2025年，建成現代化國際化創新型城市，基本實現社會主義現代化 到2030年，建成引領可持續發展的全球創新城市，社會主義現代化建設躍上新台階 到2035年，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成爲中國建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化。

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全會提出了深圳到2035年的遠景目標，其中包括成爲高質量發展高地，城市綜合經濟競爭力世界領先，經濟總量、人均地區生産總值在2020年基礎上翻一番。即如果以2019年的數據推算，2035年深圳的GDP總量至少5.5萬億元（人民幣，下同），人均GDP有望突破40萬元。

建議提出，深圳在十四五乃至更長期的時間裡，要做好10件工作，其中粵港澳大灣區發展排在第三項，僅次於加強黨的全面領導、紮實推進高質量發展。

提前海及河套的深港合作項目

深圳的建議提到，要深入推進粵港澳大灣區建設，高水平推動深港澳「軟硬聯通」，高標準打造前海深港現代服務業合作區與前海蛇口自貿片區、河套深港科技創新合作區、深港口岸經濟帶等重大合作平台。

「軟硬聯通」一詞去年開始更廣泛出現在官方文件中，意即無論在基建等硬件，以及制度和標準的軟件都是互聯互通，減少區域制約，讓區域經濟釋放更大動能。

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在大灣區一項中，深圳的建議又提到，要高質量推進區域協調發展，深度融入省「一核一帶一區」（珠三角核心區、北部生態區、沿海經濟帶）區域發展格局，加強與廣州「雙城聯動、比翼雙飛」，以核心引擎的作爲更好服務全國全省發展大局。

而創新科技方面，深圳在建議中提到，要堅定實施創新驅動發展戰略，突出「科技和產業」無縫對接，深化完善「基礎研究+技術攻關+成果產業化+科技金融+人才支撐」全過程創新生態鏈，強力推動國家戰略科技力量在深落地做實。

科技產業引擎：5G+8K+AI+雲

同時要以主陣地作爲推動綜合性國家科學中心起步成勢，大力培育戰略性新興產業和未來產業，實施「5G+8K+AI+雲」（5G科技、8K超高清、人工智能、雲端技術）新引擎戰略，推進「IT+BT（信息技術和生物科技）」產業發展，打造高端高質高新的現代產業體系，推動產業鏈創新鏈深度整合發展，建設具有全球影響力的科技和産業創新高地。

深圳在建議中又提到，要深度參與一帶一路建設，大力提升城市國際化水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局。

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深圳在建議提到的十四五及今後一段時間的十項工作重點，序列如下：

一要在加強黨的全面領導和黨的建設上率先示範

二要紮實推進高質量發展

三要深入推進粵港澳大灣區建設

四要堅定實施創新驅動發展戰略，突出科技和產業

五要以深圳綜合改革試點牽引戰略戰役性改革

六推動城市治理體系和治理能力現代化

七要堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法

八要踐行社會主義核心價值體系

九要堅持以人民爲中心的發展思想

十要牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念

《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》是黨的層面對深圳十四五規劃提出的建議，政府層面的深圳十四五規劃綱要，要待稍後的深圳市人大審議通過後，才正式執行。

責任編輯：鄧國強

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