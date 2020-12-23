中非共和國爆武裝衝突 4中企被搶華人急撤

位於非洲的內陸國家中非共和國近期動亂升高，武裝勢力與政府軍發生武裝對峙。混亂中4間中國私營礦企的8輛汽車及其他財物被搶，當地250余名中國公民中的絕大部分已自行撤出到安全區域。中國大使館稱，當地動亂可能升高，呼籲中國公民注意人身安全。

4間中國私營礦企被搶 無人員傷亡

據中國駐中非共和國大使館23日公布，12月15日起，中非武裝團體與政府軍在YALOKE地區发生武裝對峙，混亂中4間中國私營礦企的8輛汽車及其他財物被搶，幸無人員傷亡，事後開始有中國公民撤離當地。

12月17日，因形勢漸趨緊張，當地250余名中國公民中的絕大部分已自行撤出到安全區域。因聯合國維和部隊介入，雙方交火於當日漸趨平息。12月19日雙方雖仍有零星交火，但事態已得到控制。目前滯留人員已安全撤離。

大使館呼籲，在中非中國公民密切關注當地安全形勢，務必加強防範，在班吉地區公民盡量避免外出，遠離人群聚集現場，在駐地儲存必備生活物資和應急物資。

12月3日，中非共和國憲法法院做出裁定，取消前總統博齊澤的總統候選人資格。博因對此不滿，拉攏部分武裝團體與政府對抗。

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責任編輯：尹航

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