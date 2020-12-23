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拜登急阻中歐投資協議顯效？歐盟推遲見劉鶴

經濟脈搏 14:54 2020/12/23

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中美地緣角力升級，美國候任總統拜登（Joe Biden）疑首次出手攔助中國拉攏歐盟。儘管歐盟上周據報已「原則上」同意與中國達成《中歐全面投資協定》，雙方可望在今年底前正式簽訂。惟拜登執政團隊中、獲提名任國家安全顧問的蘇利文（Jake Sullivan）對歐盟施壓，暗示歐盟應暫停與中國的投資協定，先與美國就中國經濟問題磋商。

另外，據美媒Politico引述了解談判情況的人士透露，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國副總理劉鶴原定於當地時間22日上午舉行的會談被推遲。歐盟成員國代表於當地時間22日下午開會時，也取消了對中歐投資協定的討論。

蘇利文：美歐先談共同擔憂項目

蘇利文周一在Twitter上表示，「考慮到中國的經濟慣行，拜登賀錦麗政府歡迎我們的歐洲夥伴，就我們所共同擔憂的項目進行先期討論」。

彭博社引述德國智庫墨卡託中國研究所（MERICS）所長胡謐空（Mikko Huotari）表示，歐盟希望全面投資協定能開放中國市場，消除歧視性做法，但批評者說，中國壓制香港與新疆人權，又鼓勵北京優先進入歐洲市場。中歐協議讓中國贏得了「象徵性的勝利」，也讓歐洲建立跨大西洋聯盟來應對中國的想法變得越來越難實行。

會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致

中歐投資協定或將簽署  擴「朋友圈」抗美圍堵

在中歐投資協定中，中國同意讓歐盟企業開放更多市場，包含了金融服務、製造業和房地產等領域，而歐盟則放寬中國投資可再生能源市場的限制。但中國拒絕遵守國際勞工組織（ILO）規定的勞工權益，且部分歐洲國家不滿中國人權的問題，因此協議可能仍有變數。

中歐投資協定以進行了7年共35輪的談判，德國和歐盟官員早先表示，歐盟和中國的目標是在2020年底前達成《中歐全面投資協定》。中國外交部長王毅21日在北京集體會見歐盟及27個成員國駐華使節時指出，今年中國首次成為歐盟第一大貿易夥伴，雙方正式簽署中歐地理標誌協定，中歐投資協定有望達成一致，雙方決定建立綠色、數字兩個高層對話機制。

牽動「新三國演義」 中歐關係恐受考驗

中歐關係壞極有限？德國新總理熱門：應對中國要現實

責任編輯：蒯宇澄

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