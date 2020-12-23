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【中美角力】北京將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇

國情動向 14:53 2020/12/23

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專家指，拜登如果想緩和中美關係，必須按中國要求，承認「一中政策」未變

中美長期在台灣問題上拉鋸角力，蓬佩奧早前公開表態稱「台灣非中國一部分」後，北京也從宣傳、政策上反擊。拜登新政府上台後，中國極可能先出手施壓，要求他再次確認美國的「一中政策」沒有改變、美中三個聯合公報仍是兩國關係基礎，拜登或別無選擇。

《美國之音》報道，自蓬佩奧的專訪出街後，引來北京當局連番撻伐，國台辦一連3天在其官方微博帳號上推出5篇名為「台美勾連 注定失敗」的系列圖卡，以問答方式宣傳其「一中原則」，說明美中三個公報與聯合國通過的2758號決議內涵。

北京的說辭和美國官方立場顯然不一致，前美國國防部副助理部長Elbridge Colby 認為，美國對台灣主權不持立場，蓬佩奧上述談話的用意在頂回中國關於「台灣是中國一部分」的敘事，是要讓人們理解為何美國可能要冒著風險來防衛台灣。大衛森學院政治學教授Shelley Rigger則認為，蓬佩奧的說法將為美國新政府帶來困難，因為北京會把拿它用來對付拜登。

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拜登如想中美降溫，或必須就範

拜登擊敗特朗普後，許多分析人士的普遍預期他在中美互動，以及對台關係的處理上將有所不同。北京將會在拜登上台後，要求新總統再次確認美國的一中政策沒有改變，只要拜登想把已經跌至谷底的中美關係穩定下來，他可能無其他選擇。

喬治華盛頓大學教授Robert Sutter指，美國兩黨對台灣的支持非常強勁，也認定是北京在改變現狀，因此拜登上台後也會希望維持現狀，一方面是因為台灣在印太地區的地理位置極為重要，另一方面美國對台灣的民主、自由市場發展也比以往更有興趣。如果拜登尋求穩定的中美關係，他可能必須重申「一中政策」，盡管那將會讓台灣人不高興，但不確定拜登能否避免得了。

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責任編輯：陳建錫

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