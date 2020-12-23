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中國長征八號火箭首飛成功 追趕SpaceX可回收目標

國情動向 14:54 2020/12/23

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中國長征八號火箭首飛成功 追趕SpaceX可回收目標

長征八號火箭首飛成功，中國長征系列運載火箭家族再添新一員。長征八號在近年長征火箭新成員當中，可以說只是「性能平平」，但長征八號正正嘗試以此定位，將中量級載荷低成本地送入軌道，做到其他長征火箭無法做到的一點。長征八號更是中國探索可重用火箭的平台，長征八號首飛成功對中國追趕美國太空探索公司（SpaceX）可重用火箭技術有重要意義。

中國最新中型運載火箭長征八號，周二（22日）中午在海南文昌航天發射場首次升空，以一箭五星方式，將5顆不同衛星送入太陽同步軌道。

長征八號火箭採用兩級設計，高約50.3米，起飛質量約356噸，700公里太陽同步軌道運載能力達4.5噸。

值得注意的是，長征八號火箭是個模塊化的組合發射平台。長八的第一級火箭，用了長征七號的第一級火箭。長八的第二級火箭，則源自長征三號的第三級火箭。

長征八號為甚麼會這樣？這要由長征火箭家族講起。

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嫦娥五號月岩會否分給美國？中國：視乎華府態度

長征八號出現之前，中國長征火箭家族可以粗略分為兩代：長一、二、三、四為第1代，長五、六、七、十一為第2代。

上一代長征火箭
長征一號 長征二號 長征三號 長征四號
• 已經退役 • 最為人熟悉的常用運載火箭
• 其中長征二號F承擔了至今所有神州載人航天任務，頂部逃逸塔清晰可認		 • 第1代火箭中的大力手
• 承擔了嫦娥一號至四號的發射、北斗衛星主要發射		 • 運力偏小
• 角色與長二部分重疊
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嫦娥五號採樣裝置理大研發 一理由要低調（組圖）

整體而言，第1代長征火箭有燃料落後、運力不足等缺點，無法承擔在近地軌道建立太空站等重型發射任務、極地或太陽同步軌道的中重型發射任務、超過嫦娥水平的深空控測任務。

第2代長征火箭正正旨在解決這些問題。

新一代長征火箭
長征五號 長征六號 長征七號 長征九號 長征十一號
• 綽號「胖五」，中國現役最大型火箭
• 承擔了嫦娥五號月球採樣返回、天問一號火星探測等任務		 • 小型近地軌道火箭
• 成本低，適合商業發射		 • 新一代中型火箭
• 未來料完全取代上一代長征火箭角色，包括近地軌道載人航天發射		 • 研發中，超重型火箭
• 承擔未來載人登月、火星採樣等大型太空測索		 • 小型火箭
• 運力與長六類似，但採用固體燃料，能快速完成發射準備，並於海上發射
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探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地

但是，新一代長征火箭仍有空缺。例如要將中小型載荷發射至太陽同步軌道，用「胖五」肯定是殺雞用牛刀，用長七也太貴難以商業發射，長六長十一則不夠力用不了。

長征八號中型運載正因此而生，填補了中國太陽同步軌道3噸至4.5噸運載能力的空白。

長征八號設計以商業化、低成本、方便快捷、好使用為目標，務求中國也能在日益成熟、需求漸長的國際商業航天發射市場分一杯羹。

中國亦計劃，以長八作為可回收火箭研究平台，以未來的長八改進型實現一級火箭回收重用，進一步降低發射成本、提高市場競爭力，不讓SpaceX尊美。

中國新衛星搞乜 引力波暴高能電磁對應體全天監測器？

另外，長征十號為甚麼缺席呢？

這是因為，長十計劃早在美蘇太空競賽年代已經提出，中國當時也想過搞重型火箭，但當然並不具備現實條件沒有成事。後來長征火箭發展，便跳過了「長征十號」這名字。

嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

中國火星任務天問一號 一次滿足美國25年願望

「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的

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責任編輯：連兆鋒

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