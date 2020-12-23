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內地元旦假期旅遊熱度上漲320% 酒店預訂量增八成

經濟脈搏 15:20 2020/12/23

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臨近元旦小長假，內地多個在線旅遊平台數據顯示，2021年首個小長假旅遊熱度上漲，超去年同期。攜程最新數據顯示，2021年元旦國內深度遊目的地熱度上漲320%。途牛數據則顯示，元旦期間有六成訂單行程天數在3天以上，即越來越多人拼假出行。而拼假出遊前十客源地中，長三角地區熱情最高，南京、上海、杭州三地合計出遊人次佔57%。

途牛平台數據顯示，12月31日是元旦期間航班出行最高峰，其次是12月30日。1月3日民航客流量總體呈下降趨勢。酒店方面，去哪兒的數據顯示，2021元旦酒店預訂量是去年的1.8倍，增長八成。去哪兒網平台上，國內酒店預訂前十的熱門城市分別為長沙、北京、廣州、杭州、廈門、南京、上海、重慶、西安和三亞。

廣州三亞西安元旦酒店預訂量增逾倍

其中廣州、三亞和西安元旦酒店預訂量增長超過100%。三地酒店平均支付價格與去年同期相比，均有不同程度上漲。從酒店預訂位置和類型來看，前往廣州的游客多選擇可以泡湯的溫泉酒店和度假酒店；三亞的熱門酒店集中在亞龍灣和海棠灣，房型以海景大床房和家庭房為主；西安的熱門酒店則集中在大雁塔、鼓樓等景點附近。

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而2020年的低價機票趨勢在2021年首個小長假持續。去哪兒平台數據顯示，2021年元旦國內機票平均支付價格為615元，比去年同期便宜137元。以上海出發的機票為例，上海-廣州成為2021年元旦，上海出發的最熱門航線，平均支付價格602元，比去年同期便宜152元。

客源地上，途牛的報告顯示，南京、上海、北京、廣州、深圳、杭州、天津、武漢、長沙、鄭州等城市位列客源地榜單前十。值得一提，途牛的數據顯示，自7月跨省游恢復以來，國內長線游火力全開，元旦期間有60%的訂單為國內長線遊。而4至6天訂單佔比45%，是大多數用戶的選擇，有41%的訂單更在6天以上。

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責任編輯：游昊雲

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