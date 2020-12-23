【大灣區】東莞「金融80條」推動莞港合作 助企業來港上市

東莞市政府22日發布《東莞市貫徹落實〈關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見〉行動方案》，就35方面提出80項措施，針對區內城市的跨境貿易、投資便利化，以及推動與香港、澳門的金融合作。市政府指，方案落地實施後，將提升與港澳市場的互聯互通。

一、促進大灣區跨境貿易、投融資便利化

共18項行動措施，包括推進資本項目外匯管理便利化改革、建立便利港澳居民的賬戶管理體系、建立跨境雙向理財通機制、開展本外幣合一的跨境資金池業務試點、支持轄內銀行開展跨境貸款業務等多項具體措施。

二、深化莞港澳金融合作，構建多元化金融服務體系

共17項行動措施，包括擴大銀行、證券和保險業開放、支持地方法人金融機構提質增效發展、持續拓寬重點領域的直接融資渠道、進一步加大「險資入莞」工作力度等。

三、推進莞港澳金融市場互聯互通，拓寬境外融資渠道

共13項措施，包括支持非投資性企業開展股權投資試點、持續深化莞港澳跨境金融合作、鼓勵符合條件的企業赴香港上市、為符合相關規定的轄內企業在澳門發債提供支持、推進莞港澳徵信跨境合作。

四、進一步提升金融服務創新水平

共29項措施，包括加強科技創新金融服務、支持製造業高質量發展、推動供應鏈金融創新發展、為中小微企業提供融資增信支持、金融助力穩外貿外資、構建多層次融資擔保體系等。針對外貿外資企業，推廣「莞貿通」貿易融資項目，通過「政府+銀行+保險」融資合作模式，做大出口信用保險保單融資額。

東莞制定十四五規劃，把握「雙區」建設機遇

東莞市委23日召開全體會議，市長肖亞非就 《東莞市委關於製定東莞市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議（稿）》進行 說明。他指出有5大重點事項，一是全力打造最優創新生態；二是 以先進製造業為根基，率先打造製造強市、質量強市、數字東莞，全面增強產業核心競爭力；三是把握大灣區等的機遇，舉全市之力深度參與建設，實現高質量發展。

四是融入新發展格局，發揮東莞製造業優勢和連接國內國外兩個市場、兩種資源的基礎優勢，破解外貿、消費、投資等關鍵領域存在的短板，打造鏈接國內國際雙循環的現代化樞紐城市；五是優化城市空間格局，塑造「產城人融合」的未來城市新形態。

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責任編輯：陳建錫

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