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【中芯國際】美制裁中芯留兩條罅隙   政客施壓封殺到底

經濟脈搏 16:20 2020/12/23

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中美角力在特朗普夕陽管治階段，仍然在加壓。美國商務部日前將中芯國際 （0981） 列入「軍企黑名單」，美國企業必須獲得許可，始能與他們進行高端技術交易；但制裁令被指留下兩條罅隙，包括只針對10納米或更小芯片（又稱晶片）的生產。美國國會有議員質疑制裁措施不嚴謹、不利美國安全，要求美方修補措施封殺到底。

特朗普政府由於只餘下不足一個月任期，政客的訴求，直指向即將入主白宮的拜登（Joe Biden）。

中芯禁令預計要等拜登上台執行

華爾街日報報道，美國商務部指稱中芯國際涉嫌與中國軍方有關聯，日前決定實施限制措施，要求供應商需獲得出口許可證，才能向他們出售源自美國的技術；但這些舉措並非密不透風，只產生政治影響，對中芯業務的影響有限。

整理華爾街日報的分析，美方針對中芯的限制措施，主要有兩道罅隙：

其一是美方的限制措施，只針對中芯國際10納米或更小製程的高端產品；但現實是這間公司目前銷售的產品，大部份都是較大尺寸芯片，不在限制涵蓋的範圍內。

其二是根據業內高管人士表示，美國限制措施其實並不包括擁有更多功能的設備工具，這些工具既可以用來生產使用較老技術的芯片，也可用於生產更尖端的芯片。

研究機構International Business Strategies Inc.的首席執行官Handel Jones就表示，一些設備既可處理較普通的14納米設計，也可以用於製造高端7納米芯片。

【中芯國際】台芯片老將任中芯副董  蔣尚義成抗美利器？

【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢

佛羅裡達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和眾議院外交事務委員會資深共和黨人、得克薩斯州眾議員麥考爾（Michael McCaul）周一要求美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）修改對中芯國際的限制。

這些議員在一封信中聲稱，他們非常擔心將中芯國際列入實體清單「是為了作秀和狹隘的商業利益，而以犧牲美國國家安全為代價」。

特朗普禁令  未必可封殺多功能儀器

美國商務部表示，可能會重新考慮對中芯國際的限制，以進一步保護美國國家安全。商務部稱「我們準備採取此類行動，修改實體清單」。

美國修改出口規則並不罕見。美國去年將中國通訊設備巨頭華為列入出口管制清單，後來又收緊了這方面的限制。

【中芯國際】梁孟松辭職信藏密碼：曝中國芯片弱點與進步

中芯外憂未完又內患？傳蔣尚義回巢梁孟松辭職

事實上，中芯國際在周日的一份監管公告中稱，被列入實體清單對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，但承認對10納米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

華爾街日報指，對中芯國際實施的出口限制，大多將由拜登政府來執行。政治風險諮詢公司Eurasia Group全球科技政策主管Paul Triolo稱，拜登政府如何行動將取決於所制定的全面對華政策。候任總統拜登的代表沒有立即回覆置評請求。拜登的政策顧問此前表示，他們預計會在一些科技問題上與中國對抗。

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中芯國際等中企遭美列貿易黑名單 王毅籲中美對話協商取代制裁

【中芯國際】中芯被列軍企名單 數月前已大舉囤貨作應對

責任編輯：鄧國強

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