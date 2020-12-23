【周迅離婚】高聖遠吻新歡相片流出 周迅發聲「祝安好」（組圖）

內地女星周迅2014年與美籍華裔演員高聖遠（ Archie Kao）結婚，兩人近年互動變少，今年年中高聖遠還清空了IG里和周迅的合照。22日深夜，網絡流傳高聖遠與一名長髮美女親吻的照片，外界猜測周迅與高聖遠已離婚。隨後，二人在微博同時發文「祝安好」，被認為是官宣離婚。

周迅曾獲兩岸三地電影獎

網絡流傳高聖遠與一名長髮美女的親密照，來源是女方的IG，該名女子曬出照片同時，還標注了高聖遠的IG帳號，她被發現以一封英文手寫信告白：「親愛的，祝你旅途好運。充分利用每一天。我將滿懷熱情地等你。世界上也許有數百萬朵玫瑰，但我是你唯一的、獨一無二的玫瑰。我愛你。」

消息曝光後，周迅和高聖遠接續微博發文「祝安好」，透露了兩人已分開的訊息。

據悉，周迅高聖遠2014年5月公開戀情，7月舉行婚禮，婚後多次同台。2016年兩人互動變少，今年年中高聖遠還清空了ins里和周迅的合照。高聖遠51歲生日，生日派對中亦未見周迅身影。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

周迅是內地知名演員，現年46歲，曾獲巴黎國際電影節、亞洲電影大獎、華語電影傳媒大獎、百花獎等影後獎項，亦是史上第一位獲得兩岸三地最高的華人電影獎，即台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎三金後冠的大滿貫演員。她的代表作品包括《夜宴》、《畫皮》、《你好，之華》等。

高聖遠是在美國生活的亞裔演員，2014年與周迅相識。2014年5月8日，周迅突然在社交平台上放上高聖遠的百度百科鏈接，附上兩人合影自曝戀情：「'This is Archie（高聖遠），請多多關照」。

同年7月16日，兩人在一場公益活動上結婚，並多次同框。然而到了2017年，高聖遠沒有和往常一樣在周迅生日時送上祝福，引发了媒體對婚變的猜測，但當時周迅僅回應兩個字「沒離」。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道