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內地明年起調整部分商品進口稅 第二批抗癌藥零關稅

經濟脈搏 17:52 2020/12/23

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國務院關稅稅則委員會周三發布通知，明年1月1日起，調低部份商品進口稅率，對883項商品實施低於最惠國稅率，其中第2批抗癌藥和罕見病藥品原料、特殊患兒所需食品等實行零關稅。

財政部官網刊登的2021年關稅調整方案稱，自2021年1月1日起，對中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、澳洲、南韓、智利、格魯吉亞、巴基斯坦的雙邊貿易協定和亞太貿易協定的協定稅率進一步下調。

繼續對小麥等八類商品實施關稅配額管理，配額稅率不變，其中，對尿素、複合肥、磷酸氫銨三種化肥的配額稅率繼續實施1%的暫定稅率。繼續對配額外進口的一定數量棉花實施滑準稅，並進行適當調整。

公告稱，自2021年1月1日起相應取消金屬廢碎料等固體廢物進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率；降低木材和紙製品、非合金鎳等商品的進口暫定稅率，並適度降低棉花滑準稅。

公告稱，為統籌利用國內國際兩個市場兩種資源，不斷提高供給質量和水平，促進國民經濟良性循環，自2021年1月1日起，中國將對883項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

其中，為減輕患者經濟負擔，改善人民生活品質，對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料、特殊患兒所需食品等實行零關稅，降低人工心臟瓣膜、助聽器等醫療器材以及乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰兒奶粉原料的進口關稅。

為滿足國內生產需要，降低燃料電池循環泵、鋁碳化矽基板、砷烷等新基建或高新技術產業所需部分設備、零部件、原材料的進口關稅。

為促進航空領域的國際技術合作，對飛機發動機用燃油泵等航空器材實行較低的進口暫定稅率。為改善空氣質量，支持環保產品生產，降低柴油發動機排氣過濾及淨化裝置、廢氣再循環閥等商品進口關稅。為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，降低木材和紙製品、非合金鎳、未鍛軋鈮等商品的進口暫定稅率，並適度降低棉花滑準稅。　

與此同時，根據國內產業發展和供需情況變化，對2020年實施的進口暫定稅率進行適當調整。為貫徹落實《固體廢物污染環境防治法》，2021年1月1日起，相應取消金屬廢碎料等固體廢物進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

責任編輯：蒯宇澄

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