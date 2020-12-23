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澳洲外貿寒徹骨  懟中國恐已損經濟生命綫

經濟脈搏 19:28 2020/12/23

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澳洲外貿寒徹骨  懟中國恐已損經濟生命綫

中國與澳洲角力白熱化，兩國關係深陷空前惡劣之際，澳洲政府周三（23日）公布最新外貿數據，中國出手抵制一系列澳洲產品後，澳洲對最大貿易夥伴中國出口大幅下滑，令11月澳洲商品貿易順差降至2年來最低水平。有澳洲學者直言，中國是澳洲經濟生命綫，澳洲不能為保持跟美國盟友關係，損害自身利益。

路透社報道，澳洲統計局（ABS）周三公佈初步數據顯示，澳洲商品貿易順差從10月的47億澳幣、折合港幣近276億元，下滑至11月的19億澳幣、折合港幣111.5億元，一月間跌幅近六成。

這也是自2018年11月以來，商品貿易順差首次跌破20億澳幣大關。

澳洲貿易順差一個月挫六成

針對澳洲對中國貿易，澳洲統計局數據指出，11月澳洲對中國出口下滑10%至12億澳幣，折合港幣約70.4億元；同時，澳洲對中國進口則增長11%至8.89億澳幣，折合港幣約52億元。

這些初步貿易數據不包括服務業，澳洲統計局將於下月7日公佈今年11月的最終貿易數據。

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中澳關係今年來急劇轉差，澳洲呼籲對新冠肺炎起源進行全球調查，引發中國反彈，中國隨後停止向澳洲採購煤炭，同時對包括大麥、牛肉、龍蝦、葡萄酒等一系列澳洲農產品徵收高額關稅、或增加進口檢驗檢疫限制。

澳洲這一波經濟寒流引起許多討論。值得注意是，澳洲連續29年經濟增長，挺過亞洲金融風暴、互聯網泡沫破滅、雷曼兄弟破產及金融海嘯等全球性風暴，締造已開發國家連續最長時間無衰退紀錄；墨爾本大學教授衛斯利（Michael Wesley）指出，原因之一是中國長期充當澳洲經濟生命線。

他呼籲，澳洲必須向美國發出明確信號，澳洲在對中國政策上也有自身利益，美國不應用中澳關係水平，來量度美澳同盟中澳洲的「忠誠度」。

澳洲學者：當局不能不顧澳洲自身利益

衛斯利主要研究領域是國際關係、國防研究。值得注意的是，他政治立場比較傾向目前在野的工黨。

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衛斯利曾在陸克文（Kevin Ruud）任總理時代擔任政府顧問，相較目前執政的自由黨，對中國看法較友好。日前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求中國外交部發言人趙立堅就Twitter暗示澳軍謀殺阿富汗少年漫畫發文道歉時，衛斯利曾在電視評論節目上說不要指望道歉，因為是澳洲政府先把球踢到中國的半場。

他認為中澳關係惡化可能意味著，澳洲無法再依賴與中國經濟互補，來應對全球或區域性經濟衰，「雖然澳洲政府在市場多元化布局做了很多努力，但中國市場的規模與活力是無法取代的」。

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責任編輯：鄧國強

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