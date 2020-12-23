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【新冠疫苗】廣東累計18萬人接種新冠疫苗 暫無嚴重不良反應

國情動向 21:49 2020/12/23

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廣東全面啟動重點人群新冠肺炎疫苗接種，截至周二（22日），全省累計有18萬人接種，無嚴重不良反應發生，當局形容總體平穩有序。

內地傳媒報道，廣東省衛健委主任段宇飛周三（23日）表示，廣東分步實施疫苗接種工作，重點人群接種正有序進行，進度在全國還算比較快，「高風險人群優先接種疫苗，應接盡接，費用由政府財政承擔」。有關報道未提及廣東重點人群所接種的是哪款新冠疫苗。

據了解，廣東目前疫苗接種主要對象，包括進口冷鏈物流、隔離場所、入境人員閉環管理、海關邊檢、醫療衛生、基層防疫、公共交通從業等有關人士，內地籍跨境司機及接駁司機，以及因公因私出國工作及學習人員等，這些人員均屬高風險人員。

段宇飛稱，隨著國家疫苗附條件上市或正式上市，以及生產供應保障能力、產量逐漸提升，廣東的疫苗接種將逐步全面鋪開到普通人群。

廣東省疾控中心主任鄧惠鴻稱，5類人士暫不可接種新冠疫苗

1､小於18歲、大於59歲

2､既往接種疫苗有發生過嚴重的過敏反應

3､孕婦

4､患有急性疾病、嚴重慢性疾病，或者處於慢性疾病急性發作期

5､患有其他疾病，且經醫生評估後認為不能接種

至於接種新冠疫苗的人士，要簽署知情同意書，接種後在接種門診留觀30分鐘，觀察有無過敏反應。接種者並要下載接種門診的App，接種後7天內每天通過App申報健康狀況，供接種醫生隨時了解處理。另外，當地落實個人接種疫苗信息登記和報告，確保每一支疫苗信息「來源可查、去向可追」。

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【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點

責任編輯：林佩怡

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