【中國疫苗】巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

新冠肺炎疫苗研製國際競賽已進入衝綫階段，巴西聖保羅州政府當地時間周三（23日）表示，聖保羅布坦坦研究所與中國科興合作研發的新冠肺炎疫苗CoronaVac，證實已具安全性和有效性，但稱因尊重「官僚程序」再次延後公布有關數據。

布坦坦研究所（Instituto Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，CoronaVac的第三階段試驗結果證實疫苗的安全性和有效性，但礙於科興與聖保羅州政府簽署的合約條款，延後公布數據。

巴西聖保羅州政府：科興在第三期測試證安全

巴西有1.25萬名志願者參與此階段試驗。研究所原定12月15日公布有關疫苗有效性的數據，之後延至23 日，同時提交國家衛生監測局（ANVISA）最終報告，但周三再次推遲。

柯瓦斯指出，將在科興對研究所周三送交的試驗結果進行分析後，再將報告提交國家衛生監測局。

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聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）說，目前獲得的數據已證明CoronaVac的有效性高於世界衛生組織（WHO）建議的至少50%，足以向國家衛生監測局申請批准使用疫苗，但州政府尊重「官僚程序」。

葛林斯坦還說，儘管延後公布數據，聖保羅州的疫苗接種活動原則上仍將按照原定計劃，從2021年1月25日開始。但一切將取決於國家衛生監測局批准使用疫苗。

當地稱尊重「官僚程序」暫不公布測試報告

聖保羅州政府在今年6月宣布中國藥廠與布坦坦研究所之間的協定，包括送交已製成的疫苗和原料，並轉讓技術讓布坦坦研究所可以在巴西生產和銷售疫苗。

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聖保羅州政府目前已獲得351.2萬劑疫苗，周四將再有500萬劑運抵聖保羅，到12月底總計1080萬劑。

國家衛生監測局在11月底、12月初視察科興在中國生產疫苗的情況後，12月21日公布授予藥廠良好的製造規範認證，有效期為2年，這項證明也是CoronaVac在巴西註冊過程和申請緊急使用授權的先決條件之一。

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責任編輯：鄧國強

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