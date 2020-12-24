  • 21°C
香港時間 : 20201224日 (四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

社會熱點 11:49 2020/12/24

分享：

【中國疫苗】巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

新冠肺炎疫苗研製國際競賽已進入衝綫階段，巴西聖保羅州政府當地時間周三（23日）表示，聖保羅布坦坦研究所與中國科興合作研發的新冠肺炎疫苗CoronaVac，證實已具安全性和有效性，但稱因尊重「官僚程序」再次延後公布有關數據。

布坦坦研究所（Instituto Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，CoronaVac的第三階段試驗結果證實疫苗的安全性和有效性，但礙於科興與聖保羅州政府簽署的合約條款，延後公布數據。

巴西聖保羅州政府：科興在第三期測試證安全

巴西有1.25萬名志願者參與此階段試驗。研究所原定12月15日公布有關疫苗有效性的數據，之後延至23 日，同時提交國家衛生監測局（ANVISA）最終報告，但周三再次推遲。

柯瓦斯指出，將在科興對研究所周三送交的試驗結果進行分析後，再將報告提交國家衛生監測局。

【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點

中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關

    點擊圖片放大
    +4
    +3

聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）說，目前獲得的數據已證明CoronaVac的有效性高於世界衛生組織（WHO）建議的至少50%，足以向國家衛生監測局申請批准使用疫苗，但州政府尊重「官僚程序」。

葛林斯坦還說，儘管延後公布數據，聖保羅州的疫苗接種活動原則上仍將按照原定計劃，從2021年1月25日開始。但一切將取決於國家衛生監測局批准使用疫苗。

當地稱尊重「官僚程序」暫不公布測試報告

聖保羅州政府在今年6月宣布中國藥廠與布坦坦研究所之間的協定，包括送交已製成的疫苗和原料，並轉讓技術讓布坦坦研究所可以在巴西生產和銷售疫苗。

科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面

【科興疫苗懶人包】最快下月供港！一文列清產量價格和接種反應

聖保羅州政府目前已獲得351.2萬劑疫苗，周四將再有500萬劑運抵聖保羅，到12月底總計1080萬劑。

國家衛生監測局在11月底、12月初視察科興在中國生產疫苗的情況後，12月21日公布授予藥廠良好的製造規範認證，有效期為2年，這項證明也是CoronaVac在巴西註冊過程和申請緊急使用授權的先決條件之一。

【新冠疫苗】印尼擺烏龍 科興這樣否認疫苗有效率97%

【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點
今日
【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點
中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關
2020/12/22
中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關
科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面
2020/12/17
科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面
【新冠肺炎】菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達
2020/12/16
【新冠肺炎】菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達
【新冠疫苗】巴西以擴大採樣為由 推遲公布科興疫苗有效率
2020/12/15
【新冠疫苗】巴西以擴大採樣為由 推遲公布科興疫苗有效率

知多啲

巴西稱科興疫苗過關 卻因一理由再延公布數據
巴西稱科興疫苗過關 卻因一理由再延公布數據
【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點
【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點
中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關
中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關
科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面
科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面
【新冠肺炎】菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達
【新冠肺炎】菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達
政治 地緣政治 生物科技 創新科技及應用 科技產品 傳染病 疫情 科技戰 巴西 聖保羅

上一篇文章

孫楊禁賽8年裁決被撤銷 原因竟與辱華有關？

下一篇文章

【周迅離婚】高聖遠吻新歡相片流出 周迅發聲「祝安好」（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中非共和國爆武裝衝突 4中企被搶華人急撤
中非共和國爆武裝衝突 4中企被搶華人急撤
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
廣州大停電元兇找到了 不是限電而是這個（組圖，有片）
廣州大停電元兇找到了 不是限電而是這個（組圖，有片）
中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣
中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣
【周迅離婚】高聖遠吻新歡相片流出 周迅發聲「祝安好」（組圖）
【周迅離婚】高聖遠吻新歡相片流出 周迅發聲「祝安好」（組圖）
內地「惜食法」有幾辣？客人吃剩要付廚餘垃圾費（組圖）
內地「惜食法」有幾辣？客人吃剩要付廚餘垃圾費（組圖）