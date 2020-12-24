中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯 （第二版）

（新增中國外交部回應）

中美角力白熱化之際，中國與歐盟磋商中的中歐投資協議，被視為中方突破美國圍堵的手段之一。但德國媒體報道，中國與歐盟的投資協議談判在最後階段陷入停滯，因為中方提出希望投資歐盟核電站。

在北京，外交部發言人汪文斌指出，這是假新聞。汪文斌稱，中歐投資協定是對雙方有利的協定，有利於推動中歐貿易自由化和投資便利化，平衡解決雙方關切，促進中歐經貿關係健康穩定發展。 他稱，談判目前進展順利。

中方要求投資核電廠並使用中國技術

德國經濟周刊（WirtschaftsWoche）周三引述歐盟消息人士表示，中國要求投資歐洲核電廠，並在該領域使用中國的技術。不過，核能問題在歐洲國家被視為敏感議題，因擔憂這方面的投資可能使得重要的基礎設施被中國控制。

報道稱，中國在磋商時對歐洲表明，中國認為自己在這方面的技術更為先進。

事實上，已有多個歐盟成員國拒絕了核能，或決定在接下來幾年內撤出該技術。

根據德國和歐盟官員，歐盟和中國旨在年底前達成投資協議，這將讓歐洲企業對中國有更多的市場准入。但除中方要求投資核電讓談判出現變數，雙方也在勞工問題上有分歧，歐盟希望中國承諾批准國際勞工組織（ILO）的基本公約，該公約包括廢除強迫勞動、允許組織公會，但中國拒絕。

此外，美國候任總統拜登的團隊也對中歐投資協議表達關注。獲提名拜登政府國家安全顧問的蘇利文（Jake Sullivan）周一對歐盟施壓，暗示歐盟應暫停與中國的投資協定，先與美國就中國經濟行為磋商。

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責任編輯：蒯宇澄

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