  • 21°C
香港時間 : 20201224日 (四) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯 （第二版）

經濟脈搏 15:10 2020/12/24

分享：

（新增中國外交部回應）

中美角力白熱化之際，中國與歐盟磋商中的中歐投資協議，被視為中方突破美國圍堵的手段之一。但德國媒體報道，中國與歐盟的投資協議談判在最後階段陷入停滯，因為中方提出希望投資歐盟核電站。

在北京，外交部發言人汪文斌指出，這是假新聞。汪文斌稱，中歐投資協定是對雙方有利的協定，有利於推動中歐貿易自由化和投資便利化，平衡解決雙方關切，促進中歐經貿關係健康穩定發展。 他稱，談判目前進展順利。

中方要求投資核電廠並使用中國技術

德國經濟周刊（WirtschaftsWoche）周三引述歐盟消息人士表示，中國要求投資歐洲核電廠，並在該領域使用中國的技術。不過，核能問題在歐洲國家被視為敏感議題，因擔憂這方面的投資可能使得重要的基礎設施被中國控制。

報道稱，中國在磋商時對歐洲表明，中國認為自己在這方面的技術更為先進。

事實上，已有多個歐盟成員國拒絕了核能，或決定在接下來幾年內撤出該技術。

根據德國和歐盟官員，歐盟和中國旨在年底前達成投資協議，這將讓歐洲企業對中國有更多的市場准入。但除中方要求投資核電讓談判出現變數，雙方也在勞工問題上有分歧，歐盟希望中國承諾批准國際勞工組織（ILO）的基本公約，該公約包括廢除強迫勞動、允許組織公會，但中國拒絕。

此外，美國候任總統拜登的團隊也對中歐投資協議表達關注。獲提名拜登政府國家安全顧問的蘇利文（Jake Sullivan）周一對歐盟施壓，暗示歐盟應暫停與中國的投資協定，先與美國就中國經濟行為磋商。

拜登團隊急阻中歐投資協議   歐盟推遲見劉鶴 

會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

外交 經濟 人權 地緣政治 可持續發展 拜登 德國 歐洲 中國 大西洋

上一篇文章

【中國經濟】防疫顯成效 各地「夜間消費」漸恢復常態

下一篇文章

澳洲外貿寒徹骨 懟中國恐已損經濟生命綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯 （第二版）
中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯 （第二版）
華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）
華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）
澳洲外貿寒徹骨 懟中國恐已損經濟生命綫
澳洲外貿寒徹骨 懟中國恐已損經濟生命綫
【中芯國際】美制裁中芯留兩條罅隙 政客施壓封殺到底
【中芯國際】美制裁中芯留兩條罅隙 政客施壓封殺到底
拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴
拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴