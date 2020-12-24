▲ 特朗普不贈中國聖誕禮物？他否決國防法案

美國國會參議院和眾議院相繼通過2021年國防授權法案，當中多項條文加強遏制中國。但美國總統特朗普在平安夜前夕，卻行使了否決權，將法案退回眾議院；當中原因是法案繼續容許網絡平台經營者，能對部份不當資訊免責。特朗普形容，這些條文與美國國家安全牴觸，是給予中國與俄羅斯的「禮物」。

特朗普曾多次透過Twitter，說明將否決2021財政年度的國防授權法案（National Defense Authorization Act）。在法案送抵白宮10天後，特朗普當地時間周三（24日）正式行使否決權，將法案退回提案的眾議院。

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特朗普在聲明中表示，這項法案未能包括關鍵的國家安全措施，所載條款不尊重美國退伍軍人與軍事歷史，並且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸，這是給予中國與俄羅斯的「禮物」。

國防法案未終結「通訊端正法」第230條

這項涉及7405億美元的國防授權法案為何「惹怒」特朗普？關鍵原因是法案沒能終結「通訊端正法（Communications Decency Act）」第230條，繼續讓網絡平台經營商對於侵權資訊、或不當內容得以免責。

特朗普曾強調，這項條款促進外國虛假訊息在網路散播，對美國國家安全與選舉完整性帶來嚴重威脅，必須廢除。

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眾院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）發出聲明表示，特朗普否決國防授權法案明確表明不關心美國軍人與眷屬，剝奪聯邦僱員的育兒假福利，必要軍事建設項目將無法如期推動。這項法案在國會獲得壓倒性支持，相信國會會推翻這一有害的否決權。

根據規定，在總統行使否決權後，國會若重新表決，並以2/3以上絕對多數在參眾兩院通過法案，就得以推翻總統否決權，讓法案生效。

特朗普稱「第230條」與美國安全相牴觸

目前眾議院計劃於28日加開院會進行投票，參議院則預計在29日集會。

國防授權法案日前分別於8日在眾議院以335票贊成、78票反對，與11日於參議院以83票贊同、14票反對的壓倒性票數通過，顯示法案獲得跨黨派國會議員的廣泛支持。國會重新投票結果有機會推翻特朗普的否決。

國防授權法案攸關高達7400億美元的國防年度預算，當中包括多項針對中國的內容，句括強化美國在印太防禦能力。

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責任編輯：鄧國強

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