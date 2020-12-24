孫楊禁賽8年裁決被撤銷 原因竟與辱華有關？

中國游泳運動員孫楊被指暴力抗檢，遭國際體育仲裁法庭（CAS）罰禁賽8年。新華社24日報道，孫楊律師團隊已收到瑞士聯邦最高法院判決結果，決定撤銷CAS此前的裁決，原因是原審法官曾發表疑似辱華的言論。案件迎來轉機，意味著孫楊仍有可能參與明年的東京奧運，但世界反興奮劑機構（WADA）已表明會積極採取行動，把案件發還國際體育仲裁法院，安排另一位法官重新審理。

美國《紐約時報》報道，本次案件的轉折關鍵，是因孫楊團隊的律師提供證據顯示，發布禁賽令的三人小組的主席、意大利人弗拉蒂尼（Franco Frattini），曾在社交媒體上發表關於中國的種族主義言論，因此之前判決的公正性受到了影響。

報道指，「WADA透露，瑞士法院的裁決並不是基於案情本身，而是對CAS仲裁團主席弗拉蒂尼的中立身份提出質疑。孫楊的律師收集了弗拉蒂尼的言論，向瑞士法院提出上訴。今年早些時候，媒體報道了弗拉蒂尼在個人社交媒體上發出的一些帖子，這些帖子表達了他對中國虐待動物行為的不滿，其中至少有一篇帖子使用了被認為帶有辱華色彩的字眼。」

29歲的孫揚正處於運動員的黃金年齡，如CAS重審後決定繼續執行禁賽令，至2028年解禁時，他已是邁向37歲的「高齡」選手。因此，禁賽判決一旦作實，等同宣告孫楊的職業生涯走向終結。 據此前統計，自CAS成立以來，類似情況的翻案比率極低，只有約為7%。 據ESPN統計，平均下來每年在瑞士聯邦最高法院只有1個類似上訴能夠成功。

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孫楊拒血檢，保鑣打爛樣本樽

孫楊被指在2018年 9月接受賽外藥檢時，與國際藥檢管理機構（IDTM）3名工作人員發生衝突，其保鑣當著眾人面前，用鐵鎚破壞孫的血液樣本 樽。 孫楊團隊事後解釋，對工作人員的身份存有懷疑，且後者當時無法 提供護士執業證。起初，國際泳聯認定張揚未違反《世界反興奮劑條例》，允許其繼續參賽。WADA不滿決定，將案件提交到 CAS，終在今年2月底宣布對孫揚實施禁賽。

孫楊當時微博回應稱：「我剛剛訓練完畢，我一直堅信自己的清白。收到國際體育仲裁院的裁決結果，我感到震驚，憤怒，不能理解！」 內地社會、媒體、體壇，初期口徑一致地表明無限期力挺孫楊，並指責外國污衊、陷害中國的金牌選手。但隨著案件細節曝光，主流輿論開始轉向，甚至有人批評孫楊自作自受、想煽動民族主義自救，同時不滿媒體帶風向，沒有第一時間報道真相。

責任編輯：陳建錫