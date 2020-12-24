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【中美角力】內地加強監管手遊　蘋果App Store恐再爆下架潮

國情動向 12:09 2020/12/24

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國家網信辦日前將105款違法違規的手機應用程式（APP），從當地的程式商店中強制下架。據《華爾街日報》，蘋果本月警告中國開发商，一波新的付費遊戲應用可能會從其應用商店中刪除。業內人士表示，中美間緊張關係，令西方公司開發的遊戲更難獲得許可證。

中美緊張關係 令獲得許可更加困難

據報道，本月早些時候，蘋果在一份備忘錄中告訴開发者，高級遊戲和進行應用內購買的遊戲必須在12月31日之前提交政府許可的證明。但ChinaInApp首席執行官Rich Bishop表示，實際上只有一小部分遊戲能夠獲得許可證。ChinaInApp與西方公司合作，將他們的應用程序帶入中國。

他說，中美之間以及其他國家之間的貿易緊張關係，使獲得許可證變得更加困難。

根據全球追蹤應用程序業務的公司Sensor Tower的數據，蘋果去年在其中國應用程序商店中擁有272,000個遊戲。到2020年，它已經從中國商店中至少刪除了94,000個遊戲，遠遠超過了去年刪除的25,000個遊戲應用。

反壟斷列明年重點任務 中央經濟工作會議這樣說金融創新監管

中央鐵腕整頓網絡金融  京東大量下架這服務

內地下架105個App包括TripAdvisor 稱違法違規

4年前中國政府開始要求遊戲app必須取得許可，但開發商能在蘋果的app store中規避這項要求，蘋果沒有解釋為何存在此漏洞，也沒有說明今年為何關閉漏洞。國外遊戲開發商對此感到遺憾，因為在中國，遊戲難以獲得批准。

稍早前，國家網信辦宣布，為打擊傳播色情血腥等違規訊息，及提供詐騙賭博、嫖賣等違法服務的手機應用程式，已將105款違法違規的手機程式，從當地的程式商店中強制下架，其中不少是交友程式，亦有影片分享、直播及漫畫程式，還有旅遊平台TripAdvisor。

責任編輯：尹航

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