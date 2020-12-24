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網遊上市公司恐怖內鬥  董座被落毒永久壞腦

社會熱點 12:50 2020/12/24

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網遊上市公司恐怖內鬥  董座被落毒致永久壞腦

內地上市遊戲公司「游族網絡（深：002174）」被曝光恐怖內鬥，現任董事長林奇驚傳遭人投毒，投毒者竟是公司前高層。消息指，執法機關還未對案件定性，「財新網」稱，林奇目前已無生命危險，但腦部受到不可逆損傷。

受消息影響，游族網絡股價周四（24日）急挫，截至中午跌5.26％。

上海市公安局官方微博周三（23日）晚間7點多發布訊息稱，本月17日17時許，警方接到報警稱，某醫院在診療時發現病患林某（男，39歲）疑似中毒。

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經現場勘查和調查走訪，警方發現林某的同事許某（男，39歲）有重大作案嫌疑。目前，許某已被警方依法刑事拘留，相關偵查工作正在進一步開展中。

嫌疑犯許垚已落網  曾為游族網絡前高層

游族網絡則於23日晚間8時發布聲明稱，游族網絡董事長林奇16日晚返家途中出現急性不適症狀，隨即自行趕赴醫院。目前，治療方案和原因調查雙線都有明確進展，林奇正在住院恢復治療，各項體徵穩定。公司管理層已從上周的應急狀態中恢復，進入正常運轉。

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財新網引述業內人士說法指出，通報中的許某為許垚，系游族網絡前高層，與林奇同樣是39歲，2017年5月起任職於游族網絡，2018年2月至2019年1月期間擔任游族網絡董事。

報道稱，2019年1月，許垚因個人原因申請離任董事，後轉往游族旗下的游族影業任職。

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游族網絡創辦於2009年，於2014年借殼登陸A股，主營業務為手遊、頁遊的研發與運營。林奇是游族網絡法定代表人、實際控制人、董事長兼總經理。截至今年第3季，林奇持股23.99%，為游族網絡第一大股東。

游族的代表產品有《少年三國誌》、《盜墓筆記》、《權力的遊戲 凜冬將至》、《女神聯盟》等。游族今年前三季，營收為人民幣37.24億元，增長40.95%；凈利5.60億元，下降20.56%。

責任編輯：鄧國強

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