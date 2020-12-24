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【中國經濟】防疫顯成效 各地「夜間消費」漸恢復常態

經濟脈搏 12:57 2020/12/24

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上海等一線城市的夜間消費復甦最快

中央電視台報道，隨著疫情防控成效顯現，消費信心提升，各省市的夜間消費的整體規模，已恢復至去年同期水平，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市，以及南京、杭州、武漢等省會城市的復甦最快。報道指，夜間消費已成為拉動經濟發展的新引擎。

報道引述銀聯商務的大數據指，今年首季度的夜間消費復甦指數為51.2，按年大幅回落；從第二季起，隨著疫情防控常態化，消費信心提升，指數按季增長近70%，回升至86.5；三季度繼續回升到102，四季度為104.5。分析師莊壯亮指，100是夜間消費復甦指數的「榮枯線」，低於100表示​​這段時間裡的消費比去年同期要低，而高於100表明當時的消費已經超過了去年同期。

社科院料今年中國經濟增2.2% 明年增7.8%

世銀：中國明年經濟增速回升至7.9% 復甦存在這些風險

其中，一線城市，部分省會、東部大城市的夜間消費恢復得更快。數據顯示，北京、上海、廣州、深圳等一線城市，以及成都、南京、杭州、武漢、長沙等省會城市，以及蘇州等部分東部城市夜間消費最為活躍，復甦程度大幅領先於二、三線城市。

購物、餐飲業復甦最快

復甦最快的行業分別是遊覽、購物和餐飲。第四季度，購物、餐飲行業夜間消費金額佔比達全天總量的24.1%、44.2%，相比疫情較為嚴重的首季度分別提升5.8、11.3個百分點。娛樂行業復甦則相對緩慢，消費者對前往人群聚集性場所如戲院、酒吧等，仍持比較謹慎的態度。同時，如24小時書店、精品文創等更多消費場景正不斷湧現，讓夜間消費更加多元化，更具活力。

中國旅遊研究院統計，今年頭10個月國家共出台夜間經濟高度相關政策共計197項，其中以夜間經濟命名的政策文件共82項。不少地方開始深度拓展多元消費業態，大力提升夜間消費便利度，延長公交、地鐵夜間運營時間等，積極營造夜間消費氛圍。

內地元旦假期旅遊熱度上漲320% 酒店預訂量增八成

【中國經濟】零售消費破40萬億 發改委：將超越美國稱冠全球

責任編輯：陳建錫

消費種類 經濟現象 傳染病 疫情 經濟 餐飲 娛樂行業 行業 新冠肺炎 武漢

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