【新冠疫苗懶人包】國藥疫苗上市在即 與供港科興有何不同

中國疫苗有標誌性進展，國藥集團北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗（Vero 細胞）上市申請已獲受理。在港府購得的幾款疫苗中，科興也是國產，本文一次列清它與國藥疫苗的異同之處。

研發路線

國藥集團此次申請上市的是滅活疫苗，科興生物研發的「克爾來福」也是滅活疫苗。

據悉，滅活疫苗由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生。滅活疫苗使用廣泛而且非常成功，例如瘋狗症疫苗。

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海外試驗

國藥集團11月時表示，集團的兩款新冠滅活疫苗目前正在多個國家有序推進三期臨床試驗，樣本人群現已覆蓋125個國籍，入組人數5萬，未发現一例嚴重不良反應。

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科興疫苗在巴西、印尼和土耳其開展海外臨床試驗。至於疫苗的有效性數據，巴西聖保羅州的布坦坦研究所表示，三期試驗結果證實疫苗的安全性和有效性，但礙於科興與聖保羅州政府簽署的合約條款，延後公布數據。聖保羅州衛生廳長說，目前獲得的數據已證明疫苗有效性高於世界衛生組織（WHO）建議的至少50%。

接種價格

目前在內地，新冠疫苗尚未形成統一定價。但江蘇省藥品（醫用耗材）陽光採購和綜合監管平台日前發布《省公共資源交易中心關於公佈新型冠狀病毒疫苗採購結果的通知》，北京科興中維生物技術有限公司和北京生物製品研究所有限公司中標，中標價格均為200元（人民幣，下同）一劑、即兩劑400元。

不過，在香港，由政府主導的疫苗接種計劃讓市民以自願形式免費接種。

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責任編輯：尹航

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