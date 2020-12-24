▲ 中國首間芯片大學實況曝光 原來沒芯片課程（組圖）

中美科技戰白熱化，美國封殺華為的芯片（又稱晶片）供應源後，中國矢言芯片產業要自力更生，追求國產化；在此背景下，號稱是中國首間芯片大學－－南京集成電路大學稍早前成立，但有內地媒體發現，該校目前並不提供芯片設計課程，開辦的也只是頂多以月計的短期課程。

內地「每日經濟新聞」報道，南京集成電路大學10月22日正式成立，有別傳統意義上的大學，南京集成電路大學的宣傳口徑一直比較模糊，一方面在宣傳手冊等途徑宣稱是首個集成電路大學，另一方面又在官網表示並非傳統意義上的大學。

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根據報道，南京集成電路大學其實更像是一個銜接高校和企業、推進產教融合的開放平台，是高校教育的重要補充，是企業選才的重要來源。簡單來說，就是高校學生可以來這裏補課，企業可以來這裏招人。

課程頂多為期一個月

宣傳手冊顯示，南京集成電路大學的前身分別是ICisC（南京集成電路產業服務中心）人才培養與服務平台，以及集成電路產業協同創新學院。而南京集成電路大學有限公司的前身，恰好爲南京集成電路產業協同創新學院有限公司。

報道提到，南京集成電路大學雖然名爲大學，但更大程度上是公司化運營的培訓機構、培訓平台。

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南京集成電路大學3號樓一樓展示開班滙總表顯示，11月份有兩個學院開班，包括現代產業學院、設計自動化學院，面向對象有學生、教師。

不過從課程起止時間上看，11月份開班持續時間較短，大部分不超過一周。而12月份開班學院、課程明顯增多。不過，培訓的課程持續一個月的，仍以嵌入式、高級系統工程師爲主。

更似企、校合作平台

據來此參加培訓的學生介紹，班上基本上是大三、大四的本科生，來這裏培訓是屬於校企合作的產物，學員主要來自南京工程學院、南航金城等。

我們不是學芯片設計的，是過來學嵌入式的，主要學習內容是C語言。招我們進來的並不是集成電路大學，而是蘇嵌教育。

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蘇嵌教育負責招生的人士表示，現在培訓課程倒不是芯片設計，而是嵌入式，對本科生來說，直接跳到芯片設計（比較困難）。從他們的就業需求來說，主要還是以嵌入式軟件、硬件和操作系統爲主。

事實上，不管是嵌入式、高級系統培訓班還是EDA軟件設計，學員和老師都沒有認爲自己在學或在教芯片設計。

南京集成電路大學相關工作人員透露，目前還沒有正式對外招生，現階段（教學）的班是他們與高校的聯合培養，2021年將開設對外招生的班級。

具體時間還沒有確定，應該是在三四月份。學費方面，線下課程到底收費、免費還沒有定，要看具體的課程，以最終就業崗位爲導向。原則是不負責就業，但是會吸引江北新區的集成電路企業過來招聘。

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責任編輯：鄧國強

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