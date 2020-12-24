  • 21°C
香港時間 : 20201224日 (四) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美關係趨冷 中國移民首選仍是美國

經濟脈搏 15:12 2020/12/24

分享：

中美關係近年趨冷，卻未能阻擋中國人移民美國的腳步，據最新發布的「中國國際移民報告2020」，中國已成輸出移民第3大國，主要目的地仍是美國、日本、加拿大，而移民人口有年輕化趨勢。

中國是輸出移民第3大國

中新社報道，由中國全球化智庫與西南財經大學發展研究院研究編寫、社會科學文獻出版社出版的「中國國際移民報告2020」藍皮書22日正式發布。

報告顯示，中國目前以逾1000萬的移民人口流出總量成為世界第3大移民輸出國，而2019年中國移民目的國前3名仍是美國、日本和加拿大。

報告並指出，「教育」穩居中國移民首要因素。2018至2019學年，中國仍是美、英兩國的最大國際留學生來源國，近10年赴美讀高中的中國學生人數激增近百倍，留學低齡化趨勢顯著。

此外，子女教育越來越成為中國中產階級移民海外的重要原因，「舉家移民」更為普遍。

不過，美國總統特朗普任內積極推動限制移民的立法，中國移民首當其衝。白宮發布行政命令，今年6月1日起，暫停某些中國留學生和研究人員入境，以防止美國技術和知識產權被竊取；10月，美國移民局禁止中共黨員申請綠卡和入籍。

本月初，美國參眾兩院更通過對合法中國移民作出更多限制的「高技術移民公平法案」（Fairness for High-Skilled Immigrants Act），並調整了中國移民的綠卡配額。該法案通過前並新增條款，禁止與中國軍方和中共有關聯的人員在美國境內調整移民身份、獲得綠卡。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

人口 全球化 移民 知識產權 特朗普 中美關係 知識產權 中國共產黨 加拿大 中國

下一篇文章

中國首間芯片大學實況曝光 原來沒芯片課程（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴
拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴
中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯
中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯
澳洲外貿寒徹骨 懟中國恐已損經濟生命綫
澳洲外貿寒徹骨 懟中國恐已損經濟生命綫
華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）
華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）
【中芯國際】美制裁中芯留兩條罅隙 政客施壓封殺到底
【中芯國際】美制裁中芯留兩條罅隙 政客施壓封殺到底