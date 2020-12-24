中美關係趨冷 中國移民首選仍是美國

中美關係近年趨冷，卻未能阻擋中國人移民美國的腳步，據最新發布的「中國國際移民報告2020」，中國已成輸出移民第3大國，主要目的地仍是美國、日本、加拿大，而移民人口有年輕化趨勢。

中國是輸出移民第3大國

中新社報道，由中國全球化智庫與西南財經大學發展研究院研究編寫、社會科學文獻出版社出版的「中國國際移民報告2020」藍皮書22日正式發布。

報告顯示，中國目前以逾1000萬的移民人口流出總量成為世界第3大移民輸出國，而2019年中國移民目的國前3名仍是美國、日本和加拿大。

報告並指出，「教育」穩居中國移民首要因素。2018至2019學年，中國仍是美、英兩國的最大國際留學生來源國，近10年赴美讀高中的中國學生人數激增近百倍，留學低齡化趨勢顯著。

此外，子女教育越來越成為中國中產階級移民海外的重要原因，「舉家移民」更為普遍。

不過，美國總統特朗普任內積極推動限制移民的立法，中國移民首當其衝。白宮發布行政命令，今年6月1日起，暫停某些中國留學生和研究人員入境，以防止美國技術和知識產權被竊取；10月，美國移民局禁止中共黨員申請綠卡和入籍。

本月初，美國參眾兩院更通過對合法中國移民作出更多限制的「高技術移民公平法案」（Fairness for High-Skilled Immigrants Act），並調整了中國移民的綠卡配額。該法案通過前並新增條款，禁止與中國軍方和中共有關聯的人員在美國境內調整移民身份、獲得綠卡。

責任編輯：蒯宇澄

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