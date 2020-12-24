  • 21°C
香港時間 : 20201224日 (四) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？

國情動向 15:44 2020/12/24

分享：

印度準備增兵中印邊境

中印談判仍無實際成果，印度據報準備招募1萬士兵，將駐守邊境的部隊增至10萬人，印度陸軍參謀長納拉瓦內23日抵達拉達克地區視察。俄媒指，印軍在早前衝突中未佔優勢，近日疑改變策略，讓牧民闖入中國境內放牧，開始炒作「保障邊民放牧權利」的概念。

印度準備增兵，但培訓需時

消息人士指，印度將在從喀喇昆侖山到喜馬拉雅山延綿3,000多公里的邊界線上加派士兵，進一步加強邊境防禦力量。一名印度官員表示，目前中印實際控制線正逐步成為了一條新的「印巴控制線」，當務之急是進一步加強與中國的長期對峙。

另有分析人士稱，印度正在為長期對峙做準備。隨著中國軍隊在實際控制線的部署得到加強，印度也增加了部隊。而部署在實際控制線的印度軍隊面臨的真正挑戰，將是在冬季結束、冰雪融化後繼續面對中國軍隊。但是，該部隊的一名軍官說，即使在計劃得到批准之後，這支部隊需要至少1年時間來招募人員，將需要更多的預算撥款，招募的兵力還要進行44至46周的培訓。

【中印衝突】解放軍興建新直升機場 瞄準印軍戰略要地（組圖）

【中印衝突】解放軍曾用微波武器退敵 重奪班公湖制高點

利用牧民配合入侵，媒體炒作

俄媒引述消息指，印度正將目光放到低海拔地區的牧場上，日前一些印控區居民在貼近實控線的地方搭建帳篷，並驅趕牛羊到中國境內放牧。中國牧民針對印度的行為前去理論，但反遭圍堵。解放軍派出直升機和無人機，對印度牧民進行監控與警告。

有內地專家表示，印度所實施的正是基於「低烈度作戰」思想的軍民結合、軍牧配合的行動。印度當局往往會在邊境局勢佔不到便宜的情況下，將單一的軍事行動，向軍事、外交、輿論等多領域突破，這種突破就體現在了印度媒體的報道與炒作上面。中印邊境對峙升級時，印度媒體就不斷發消息，稱中國侵佔了印度的土地。

  • 印度牧民闖入中國境內放牧
  • 中印牧民發生爭執
  • 中國牧民一度被圍堵
  • 印度牧民最後離開
  • 納拉瓦內到邊境視察

【中印衝突】印度外長：中印關係30-40年來最艱難

【中印衝突】印度再禁43款App 包括阿里支付寶

責任編輯：陳建錫

地緣政治 軍事衝突 軍事 外交 解放軍 中國 印度 陸軍 無人機 西藏自治區

下一篇文章

路透：意大利電信將削減華為5G設備的採購份額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇
【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇
【大灣區】深港推高質「軟硬聯通」！深圳十四五提這十大工作
【大灣區】深港推高質「軟硬聯通」！深圳十四五提這十大工作
【新冠疫苗】廣東累計18萬人接種新冠疫苗 暫無嚴重不良反應
【新冠疫苗】廣東累計18萬人接種新冠疫苗 暫無嚴重不良反應
中美軍艦短兵相接畫面曝光 解放軍南海緊追美艦
中美軍艦短兵相接畫面曝光 解放軍南海緊追美艦
耿爽聯合國懟德國代表：你不在 我們便終於解脫
耿爽聯合國懟德國代表：你不在 我們便終於解脫
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業