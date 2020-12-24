【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？

▲ 印度準備增兵中印邊境

中印談判仍無實際成果，印度據報準備 招募 1萬士兵，將駐守邊境的部隊增至10萬人，印度陸軍參謀長納拉瓦內23日抵達拉達克地區視察。俄媒指，印軍在早前衝突中未佔優勢，近日疑改變策略，讓牧民闖入中國境內放牧，開始炒作「保障邊民放牧權利」的概念。

印度準備增兵，但培訓需時

消息人士指，印度將在從喀喇昆侖山到喜馬拉雅山延綿3,000多公里的邊界線上加派士兵，進一步加強邊境防禦力量。一名 印度官員表示，目前中印實際控制線正逐步成為了一條新的「印巴控制線」，當務之急是進一步加強與中國的長期對峙。

另有分析人士稱，印度正在為長期對峙做準備。 隨著中國軍隊在實際控制線的部署得到加強，印度也增加了部隊。 而部署在實際控制線的印度軍隊面臨的真正挑戰，將是在冬季結束、冰雪融化後繼續面對中國軍隊。 但是，該部隊的一名軍官說，即使在計劃得到批准之後，這支部隊需要至少1年時間來招募人員， 將需要更多的預算撥款，招募的兵力還要進行44至46周的培訓。

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利用牧民配合入侵，媒體炒作

俄媒引述消息指，印度正將目光放到低海拔地區的牧場上，日前一些印控區居民在貼近實控線的地方搭建帳篷，並驅趕牛羊到中國境內放牧。中國牧民針對印度的行為前去理論，但反遭圍堵。解放軍派出直升機和無人機，對印度牧民進行監控與警告。

有內地專家表示，印度所實施的正是基於「低烈度作戰」思想的軍民結合、軍牧配合的行動。印度當局往往會在邊境局勢佔不到便宜的情況下，將單一的軍事行動，向軍事、外交、輿論等多領域突破，這種突破就體現在了印度媒體的報道與炒作上面。中印邊境對峙升級時，印度媒體就不斷發消息，稱中國侵佔了印度的土地。

▲ 印度牧民闖入中國境內放牧

▲ 中印牧民發生爭執

▲ 中國牧民一度被圍堵

▲ 印度牧民最後離開

▲ 納拉瓦內到邊境視察

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責任編輯：陳建錫