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【大灣區】深圳2020年GDP料突破2.8萬億 居亞洲城市前五

經濟脈搏 15:40 2020/12/24

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十三五即將收官，深圳市公布5年間經濟社會發展，預計2020年地區生產總值突破2.8萬億元（人民幣，下同）、居亞洲城市前五位，進出口總額突破萬億元，其中出口額實現內地城市「二十八連冠」；地均、人均地區生產總值居內地城市前列。

十三五規劃目標 已於2019年實現

據微信公眾號「深圳衛視深視新聞」公布深圳十三五的發展成就，深圳預計2020年地區生產總值突破2.8萬億元、居亞洲城市前五位，進出口總額突破萬億元，其中出口額實現內地城市「二十八連冠」；

地均、人均地區生產總值居內地城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居全國大中城市最低水平；

規模以上工業總產值躍居全國城市首位，戰略性新興產業增加值突破萬億元，高新技術產業發展成為全國一面旗幟。

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據內媒，目前，深圳今年前三季度已實現地區生產總值為19786.98億元，按年增長2.6%。而在此之前，深圳「十三五」規劃的地區生產總值目標已於2019年實現。

今年1月，深圳市市長陳如桂在作政府工作報告時明確表示，2019年本市生產總值提前完成「十三五」規劃目標。1月22日，深圳市2019年經濟數據正式出爐：初步核算，2019年深圳地區生產總值26927.09億元，按可比價計算，比上年增長6.7%。

責任編輯：尹航

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