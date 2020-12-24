【神州快訊】豐台構建特色發展新格局 加快國家服務業擴大開放綜合示範區建設

12月24日，豐台區建設國家服務業擴大開放綜合示範區宣傳推介會暨項目簽約儀式在北京汽車博物館舉行。會上，畢馬（北京）軌道交通研究院、北京娛美德知識產權服務有限公司、中國保險行業協會等金融、科技、文化、商務等領域的13家高質量機構現場簽約入駐豐台發展。自北京市建設國家服務業擴大開放綜合示範區以來，已有4,500餘家企業入駐豐台。

豐台區將通過建設國家服務業擴大開放綜合示範區試點任務的深化落實和先行先試，進一步釋放麗澤金融商務區、中關村豐台園、首都商務新區等區域高水平開放引領效應，顯著提升新興金融、科技服務、軌道交通、航空航天等領域開放創新能級，力爭用5年左右的時間，打造全市服務業擴大開放新高地。

豐台區委書記徐賤雲，區委副書記、代區長初軍威，以及來自金融、軌道交通、航空航天、科技服務、數字經濟、互聯網信息、專業服務業企業和相關行業協會代表100餘人參會。

宣傳推介會上，初軍威重點介紹了豐台區建設國家服務業擴大開放綜合示範區的4項重點工作，包括提升重點區域開放示範引領、推動重點領域先行先試突破、強化開放發展要素供給保障、營造與國際接軌的制度環境。此次宣傳推介旨在落實北京市建設國家服務業擴大開放綜合示範區工作部署，宣傳服務擴大開放政策措施和新業態新模式創新，着力促進服務業擴大開放試點政策落實和示範項目落地。據了解，豐台區將聚焦「三大重點區域」，圍繞「四大重點領域」，構建特色發展新格局，加快推進國家服務業擴大開放綜合示範區建設。

「三大」重點區域開放發揮示範引領效應

麗澤金融商務區、中關村豐台園及首都商務區將作為重點區域高水平開放，着力發揮國家服務業擴大開放綜合示範區建設示範引領效應。

「四大」重點領域先行先試突破

與此同時，豐台區將進一步提升新興金融、科技服務、軌道交通、航空航天等領域的開放創新能級。豐台區將深化金融領域改革創新，積極吸引符合條件的外資投資機構入駐，爭取外資在私募基金領域、設立外商獨資財務公司方面，以及駐區財務公司在結售滙業務等領域的先行先試政策落地。

「特色領域」探索開放創新

此外，豐台區還將積極探索特色領域開放創新。其中，以國際化、品質化為導向，推動麗澤商圈建設成為全市消費新地標，同時加快麗澤城市航站樓建設。以法律、評級、設計、仲裁等領域為重點，推動專業服務國際化發展。

（特约）