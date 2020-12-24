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環球時報：沒了中國疫苗  人類很難全勝病毒

社會熱點 16:31 2020/12/24

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新冠肺炎疫苗研製的國際競賽進入關鍵時刻，但宣示已在巴西完成第三期測試、並且過關的中國科興疫苗，相關數據卻一再延期公布，引發外界關注。環球時報社評，以3個理由指稱美國輝瑞（Pfizer）的可靠性更令人質疑，並指中國疫苗會成為接下來抗疫的主力軍之一。

環球時報這篇題為「無中國疫苗參戰，全勝病毒很難」的社評，指巴西布坦坦研究所已宣布，科興公司研製的新冠疫苗有效率確定超過50%，達到了巴西、甚至國際認可的標準；但基於科興要求，具體數據要推延在接下來最多15天內才公布。西方媒體立刻將之渲染為「中國數據不透明」。

環時列三大理由  質疑美國輝瑞疫苗

社評直指，西方輿論的說法不公平，強調延期公布與數據虛假完全沒關係；文章又指，儘管輝瑞公司自行宣布疫苗有95％效用率，但其實美國疫苗也有它們的弱點。

  • 首先輝瑞公司疫苗的三期臨床試驗的大量樣本來自美國，輝瑞公司有處理相關信息的主動性，而不是由第三方做獨立驗證。
  • 二是輝瑞疫苗是mRNA（信使核糖核酸）疫苗，需要零下70度的超低溫運輸和保存條件，相當於它是專爲富裕國家設計的疫苗，廣大發展中國家很難使用。
  • 另外輝瑞疫苗已經有了多起嚴重過敏反應，但這些案例被美國和西方媒體一筆帶過，未加渲染。
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巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關

環球時報續指，「說句大實話，輝瑞疫苗才是真正的倉促上陣」，更指「輝瑞的新技術疫苗試驗，走得比傳統技術疫苗還快，如果用同樣的質疑強度來對待科興疫苗和輝瑞疫苗，那麽針對哪家疫苗的質疑空間更大呢」？

環時：西方輿論把偏見投射中國疫苗

社評接着說，西方輿論受到經濟、政治利益、以及意識形態偏見的推動，並把這種對中國的態度「原封不動移到了中國疫苗上」，這是不公平的，也是對當前全球抗疫無益的。

中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣

中國疫苗搭路攻歐洲？藥明生物在德國做了這事

環球時報指出，當前全球抗疫形勢十分危急，美國疫苗使用的苛刻條件和生產能力，都與現實需求存在巨大差距，中國疫苗必須成爲接下來戰鬥的主力軍之一，人類的勝利才有希望。

文章最後強調，人類最重要的是度過眼前的危機，中國疫苗可以發揮的積極作用和能帶來的貢獻已是明擺著的。

【新冠疫苗】内地首個mRNA新冠疫苗生產車間奠基 可年產1.2億劑

英國變種病毒會否令疫苗無效？中國專家這樣說

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責任編輯：鄧國強

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