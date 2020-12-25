  • 21°C
香港時間 : 20201225日 (五) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中歐協議受阻內幕曝光  拜登抗中國第一槍

國情動向 14:56 2020/12/25

分享：

中歐協議受阻內幕曝光  拜登抗中國第一招

中美角力白熱化，中歐關係恐現變數。中國歐盟蹉商中的投資協議，原本被指已近水到渠成，但近日卻突然出現變化；不僅傳出談判諸事不順，中國副總理劉鶴的歐洲之行亦傳臨時取消。紐約時報揭事態急轉內幕，美國候任總統拜登在背後發揮了影響力，令中歐談判陡然趨冷。

分析指，中歐之間任何交易，都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊。外界關注，中歐談判走向突然出現美國因素，是否拜登拉攏盟友、抗衡中國的首次出招。

外媒日前才稱，中歐談判獲得大幅進展，中歐投資協議可望於年底前簽署，中國同意為歐盟企業開放更多市場，包括金融服務、製造業和房地產等領域。

中國外長日前才說：有望達成一致

此外，中國國務委員兼外交部長王毅21日在北京會見歐洲聯盟及27個成員國駐中國使節時提到，中歐投資協定「有望達成一致」，並指雙方應把握對話合作主導面、互利共贏主基調，妥善管控處理分歧。

但拜登（Joe Biden）高級助手、已獲提名為國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan ），日前在Twitter發文，暗示拜登對這項協議不滿意。而在相若時間，中歐談判氣氛有變。

拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴

中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯

    點擊圖片放大
    +3
    +2

紐時中文網揭出箇中更多內幕。歐洲理事會（European Council）上周已將一份126頁的草案送交各成員國傳閱，除了有待解決的措詞問題，草案已基本完成。

但是這些努力以及原定12月22日的宣布，卻在最後幾輪談判遭遇越來越多針對中國的敵意以及強烈的反對。歐盟成員國反應，協議未讓中國足夠多地開放經濟，也未阻止中國侵犯人權的行為。

值得注意是，蘇利文21日的推文說，新一屆美國政府「歡迎儘早與我們的歐洲夥伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」。紐時解讀指，「這暗示候任總統（拜登）對這項協議不滿意」。

傳美方發揮影響力  令中歐談判氣氛趨冷

報道指，「任何最終達成的交易都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊」。他曾嚴厲批評現任總統特朗普（Donald Trump）的全球貿易戰，激怒了歐洲及其他盟友，並承諾與志同道合的政府更加緊密合作，以對抗中國在經濟上的不公平做法。

中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇

中歐投資協定或將簽署 擴「朋友圈」抗美圍堵

報道分析，拜登雖尚未闡明這種合作夥伴關係的具體形態，但可能著重於促使中國做出更多承諾，包括「在知識產權法律的執行、國有企業以及對在中國的外國公司區別對待等問題上」。

而稍早前，德國媒體報道，中國與歐盟的投資協議談判在最後階段陷入停滯，因為中方提出希望投資歐盟核電站。中國外交部發言人汪文斌回應指，這是假新聞。

汪文斌稱，中歐投資協定是對雙方有利的協定，有利於推動中歐貿易自由化和投資便利化，平衡解決雙方關切，促進中歐經貿關係健康穩定發展。 他稱，談判目前進展順利。

會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致

【美國大選】牽動「新三國演義」 中歐關係恐受考驗

分析指，中歐之間任何交易，都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
今日
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯
2020/12/24
中國傳「加價」提核能投資 中歐投資協議磋商停滯
拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴
2020/12/24
拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴
會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致
2020/12/22
會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致
中歐投資協定或將簽署 擴「朋友圈」抗美圍堵
2020/12/18
中歐投資協定或將簽署 擴「朋友圈」抗美圍堵
政治 地緣政治 科技戰 經濟現象 人權 外交 貿易戰 知識產權 經濟 拜登

上一篇文章

【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）

下一篇文章

【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
【新冠疫苗】廣東累計18萬人接種新冠疫苗 暫無嚴重不良反應
【新冠疫苗】廣東累計18萬人接種新冠疫苗 暫無嚴重不良反應
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇
【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
中美軍艦短兵相接畫面曝光 解放軍南海緊追美艦
中美軍艦短兵相接畫面曝光 解放軍南海緊追美艦