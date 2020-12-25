中歐協議受阻內幕曝光  拜登抗中國第一槍

▲ 中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一招

中美角力白熱化，中歐關係恐現變數。中國歐盟蹉商中的投資協議，原本被指已近水到渠成，但近日卻突然出現變化；不僅傳出談判諸事不順，中國副總理劉鶴的歐洲之行亦傳臨時取消。紐約時報揭事態急轉內幕，美國候任總統拜登在背後發揮了影響力，令中歐談判陡然趨冷。

分析指，中歐之間任何交易，都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊。外界關注，中歐談判走向突然出現美國因素，是否拜登拉攏盟友、抗衡中國的首次出招。

外媒日前才稱，中歐談判獲得大幅進展，中歐投資協議可望於年底前簽署，中國同意為歐盟企業開放更多市場，包括金融服務、製造業和房地產等領域。

中國外長日前才說：有望達成一致

此外，中國國務委員兼外交部長王毅21日在北京會見歐洲聯盟及27個成員國駐中國使節時提到，中歐投資協定「有望達成一致」，並指雙方應把握對話合作主導面、互利共贏主基調，妥善管控處理分歧。

但拜登（Joe Biden）高級助手、已獲提名為國安顧問的蘇利文（Jake Sullivan ），日前在Twitter發文，暗示拜登對這項協議不滿意。而在相若時間，中歐談判氣氛有變。

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紐時中文網揭出箇中更多內幕。歐洲理事會（European Council）上周已將一份126頁的草案送交各成員國傳閱，除了有待解決的措詞問題，草案已基本完成。

但是這些努力以及原定12月22日的宣布，卻在最後幾輪談判遭遇越來越多針對中國的敵意以及強烈的反對。歐盟成員國反應，協議未讓中國足夠多地開放經濟，也未阻止中國侵犯人權的行為。

值得注意是，蘇利文21日的推文說，新一屆美國政府「歡迎儘早與我們的歐洲夥伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」。紐時解讀指，「這暗示候任總統（拜登）對這項協議不滿意」。

傳美方發揮影響力 令中歐談判氣氛趨冷

報道指，「任何最終達成的交易都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊」。他曾嚴厲批評現任總統特朗普（Donald Trump）的全球貿易戰，激怒了歐洲及其他盟友，並承諾與志同道合的政府更加緊密合作，以對抗中國在經濟上的不公平做法。

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報道分析，拜登雖尚未闡明這種合作夥伴關係的具體形態，但可能著重於促使中國做出更多承諾，包括「在知識產權法律的執行、國有企業以及對在中國的外國公司區別對待等問題上」。

而稍早前，德國媒體報道，中國與歐盟的投資協議談判在最後階段陷入停滯，因為中方提出希望投資歐盟核電站。中國外交部發言人汪文斌回應指，這是假新聞。

汪文斌稱，中歐投資協定是對雙方有利的協定，有利於推動中歐貿易自由化和投資便利化，平衡解決雙方關切，促進中歐經貿關係健康穩定發展。 他稱，談判目前進展順利。

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▲ 分析指，中歐之間任何交易，都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊。

責任編輯：鄧國強

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