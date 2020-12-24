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【英國疫情】嚴防變種新冠病毒 中國宣布與英國航班斷航

社會熱點 18:36 2020/12/24

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【英國疫情】嚴防變種新冠病毒 中國宣布與英國航班斷航

英國近期出現具高度傳染力的「變種版」新冠肺炎病毒。中國外交部發言人汪文斌周四（24日）宣布，中方參考多國做法，暫停中英間往返航班，但並未提及措施何時結束。

汪文斌周四下午在中國外交部例行記者會回答相關提問時，作上述表示。他說，多國也宣布對英國採取關閉邊境、停飛往返航班、禁止英航班入境等措施，中方考慮到變異病毒的特殊性及可能產生的影響，為保障中外人員健康往來，經過充分評估，參考多國做法，暫停中英間的往返航班。

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汪文斌並表示，中方將密切跟蹤有關情況，並視情況動態調整相關管控措施。

暫未知中英何時復航

英國近期出現新變種新型冠狀病毒，目前全球有超過40個國家宣布暫時禁止英國客機入境，包括愛爾蘭、德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞、荷蘭、比利時、瑞士、俄羅斯、加拿大，甚至遠至印度、巴基斯坦和日本等。

中國疾控中心副主任馮子健21日接受中央電視台採訪時表示，中國目前沒有發現變種病毒移入，並認為尚未有證據顯示變種病毒的致病性、毒力提高。

港府方面則在22日起禁止所有英國載客班機抵港，並在昨天通報兩名從英國返港並確診的留學生，其病毒基因與英國變種病毒吻合。

【新冠疫苗】廣東累計18萬人接種新冠疫苗 暫無嚴重不良反應

【新冠疫情】大連本土疫情擴散 祭全民檢測嚴控外流

責任編輯：鄧國強

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