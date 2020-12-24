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向華強移民台灣？陸委會證實他申請「依親居留」

社會熱點 19:16 2020/12/24

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向華強移民台灣？陸委會證實他申請「依親居留」

在台灣，陸委會發言人邱垂正周四（24日）回應「向華強移民台灣」的傳聞，證實香港影視大亨向華強已向移民署提出「依親居留」申請，正由主管機關移民署處理當中；而有關香港居民申請來台居留定居，會依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」（許可辦法）相關規定予以審核。

向太陳嵐對媒體作出澄清，否認丈夫與兒子移民台灣，但承認拿居留證件。她說，「只是依親居留簽證而已。不是移民。兩個男人方便隨時可以過去台灣。因為疫情期間港人不給旅遊簽證。目前沒移民打算，不過老公和兒子方便出入台灣，申請依親居留簽證」。

向太否認丈夫與兒子移民台灣

向華強是香港資深影視圈人士、本身亦曾參與過電影演出，九十年代《賭神》中「龍五」一角是經典；他在兩岸均有深厚人脈關係，太太陳嵐就是台灣人，台灣女演員郭碧婷是他的媳婦，父親向前曾是中華民國國軍少將。

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對於向華強背景，陸委會是否會對其「依親居留」申請做審查？邱垂正透露，向氏父子今年9月初申請入境以來，是以商務履約入境，會在台灣停留三個月，必要時再延長三個月。據了解，他們是停留台灣期間，向移民署提起依親居留申請，目前正由主管機關依法審核當中。

向華強兒子向佐是中華全國青年聯合會委員，該組織與大陸共青團有繫，台方會如何審核移民申請人這類背景邱垂正稱，如果是依親居留申請，相關的聯審單位會本於權責，進行必要審核；台方在8月對「許可辦法」第22條、第30條的修正，可處理相關情況。

邱垂正重申，向華強目前是以商務履約的需求來台，台方同意來台進行商務履約為期三個月。

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責任編輯：鄧國強

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