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內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）

國情動向 22:32 2020/12/24

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內地湖南衛視旗下網路平台芒果TV的綜藝節目《明星大偵探》第六季，周四（24日）平安夜首播。在最新一集，部分聖誕裝飾被模糊遮蔽，引發網民熱議，讓人聯想到是否抵制「洋節」，但有人認為做法矯枉過正。

《明星大偵探》是明星推理真人騷，新一季班底包括何炅、撒貝寧、白敬亭、張若昀等。

在最新一集，故事發生地方在一間大酒店中，其中佈置不少聖誕裝飾，但聖誕樹、聖誕花環等，都被模糊處理，部分聖誕樹被模糊後，後製竟再畫上沒有聖誕裝飾的樹木。此外，有藝人的聖誕髮飾也被Key成小黃帽。但一些聖誕彩帶、聖誕禮物裝飾未有被遮。

    點擊圖片放大
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不過，有介紹場地背景為主的畫面，幾乎全被模糊，連人物本身都看不太清楚。由於打格面積過大，嚴重影響觀感，惹來不少網民抱怨。

有網民質疑，是否不讓過「洋節」而把裝飾模糊掉，認為是矯枉過正，「文化自信就是抵制一切其他文化嗎？」亦有學生提到，今年學校都有提醒不要過「洋節」，估計今年官方管很嚴。也有觀眾很迷惑，既然不想展示聖誕元素，為何要在該址錄節目？另有網友提到，節目這招是為了轉移視線，洗白《快樂大本營》收禮風波。

內地名校舍監趁感恩節派糖 學生威脅舉報「慶祝洋節」

湖南衡陽抵制聖誕 下令幹部「自覺不過洋節日」

責任編輯：林佩怡

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