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土耳其稱科興疫苗保護力達91.25%  首批28日到貨

社會熱點 10:58 2020/12/25

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新冠肺炎研製國際競賽進入關鍵時刻，再有國家就中國疫苗測試宣布好消息。土耳其衛生部長克扎當地時間24日表示，中國科興控股生物技術有限公司製造的CoronaVac疫苗保護效力達91.25%。中國當局已批准對土耳其交貨，首批疫苗將於28日送達。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報道，克扎（Fahrettin Koca）24日晚間在衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會會後記者會指出，「根據科學委員會評估，我們確信此一疫苗對土耳其民眾有效。」

他強調，「我們現在有把握此一疫苗對土耳其民眾有效而且安全。」

巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

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「每日晨報（Daily Sabah）」報道，衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員于南（Serhat Unal）在記者會中指出，對7371名土耳其志願者隨機試驗中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）疫苗，初步結果顯示這種疫苗安全無虞，沒有出現嚴重副作用，只有一例過敏反應。

克扎表示，這是CoronaVac疫苗第3期臨床試驗結果首度公諸於世。北京科興疫苗在巴西、印尼、土耳其等國試驗。

土耳其對北京科興採購5000萬劑疫苗。克扎指出，首批300萬劑疫苗將於27日晚間從中國出貨、28日送達土耳其。這是有關中國疫苗運交時程的最新說法。

【新冠肺炎】菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達

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克扎11月25日表示「可能從12月11日開始接種」；12月10日則說首劑疫苗「3、4天內到貨」後，公衛實驗室和藥品及醫療器材局（Medicines and Medical Devices Agency）實驗室將耗時約兩周評估，若符合標準將核發早期使用許可，計劃12月底先為醫護人員接種；後來又將開始接種時間延到明年首周。

5000劑分批運抵  土耳其將分階段接種

克扎24日指出，第一階段準備對將近900萬土耳其人進行接種，每天接種約150萬人到200萬人。他重申，將會先對醫療專業人員施打，3個優先群體會分別於明年1、2、3月，或最遲於4月進行接種。

他並宣布：「跟醫療專業人員一塊，我也會第一批接種這種疫苗。」

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克扎3日宣布接種疫苗順序，其中最優先群體包括醫療工作者、65歲以上長者、住在諸如養老院和庇護所等公共住宅的成年人。

次優先群體包括高風險或必要產業受僱勞工、有至少一種慢性病的50歲以上公民。第3順位群體則包括50歲以下慢性病患者、年輕成年人、不屬於次優先群體的受僱勞工。以上3個群體之外的所有人將第4順位接種。

責任編輯：鄧國強

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