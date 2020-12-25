▲ 李克強：十四五規劃要留有餘地 不盲目鋪攤子

國務院總理李克強周三（23日）要求「十四五規劃（2021-2025）」綱要草案編制要「兼顧當前和長遠」、「既鼓舞人心，又留有餘地」，並在擴大對外開放上「拿出更多制度型開放新舉措」。

根據中央電視台周四（24日）播出的「新聞聯播」，李克強23日主持召開中國國務院「十四五規劃」（第14個五年規劃，2021到2025年）綱要草案編制工作領導小組會議，再次聽取國家發展改革委員會對於綱要草案編制的匯報，並作上述表示。

「盡力而為 又量力而行」

李克強說，編制綱要草案要兼顧當前和長遠，按照十九屆中共中央委員會第五次全體會議建議和中央經濟工作會議精神，「既通盤考慮未來五年發展，與2035年遠景目標銜接，又針對明後兩年促進經濟恢復正常增長、打牢發展基礎的特殊情況，統籌謀劃和安排」。

李克強說，編制綱要草案要堅持實事求是，遵循規律；要科學確定「十四五」發展目標，既鼓舞人心，又留有餘地，形成全社會共識。他強調：

我國經濟基數已經相當大，未來五年以合理速度平穩增長，累積下來就是了不起的成就。提出促進產業發展、加強基礎設施、實施民生工程等任務和舉措，都要突出重點，既盡力而為，又量力而行，不盲目鋪攤子，確保提出的都能做到。

他還說，要體現深化改革開放，展示中國堅定推進改革開放的決心，透過深化改革更大激發市場主體活力，「在擴大對外開放上拿出更多制度型開放新舉措」。

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李克強並要求，2021年要著力鞏固經濟穩定恢復態勢，保持經濟運行在合理區間，實現「十四五」發展良好開局。

這場會議還有中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席；中國國務院副總理孫春蘭、胡春華、國務委員兼國防部長魏鳳和、國家減災委員會主任王勇、外交部長王毅、國務院秘書長肖捷、公安部部長趙克志等人參加。

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責任編輯：鄧國強

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