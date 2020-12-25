▲ 中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口

中澳關係深陷寒冬之際，中國海關總署宣布由於檢出蟲害，暫停從澳洲新南威爾士與西澳的原木進口。外界關注，中方是否在兩國爭端不已的時刻，祭出更多貿易手段反擊澳洲。

海關總署旗下的「12360海關熱線」微信公眾號24日發布上述通報，表示天津、南京、廈門、廣州、深圳和黃埔海關近日在上述兩地進口原木中，檢獲活的林木害蟲，為防止有害生物傳入，依規決定暫停澳洲這兩地的原木進口。

中國海關總署稱，已將相關情況已向澳洲主管部門通報；中國各海關將暫停受理12月22日或之後啟運的澳洲新南威爾士、西澳原木報關。

新南威爾士、西澳木材受影響

同時，海關總署還要求各海關要進一步加強對進口澳洲原木檢疫，發現有害生物應及時送實驗室鑑定；如確認為檢疫性有害生物，一律對相關貨物作退回處理，並及時將有關情況報告總署動植司。

中國從10月底開始，便以害蟲問題為由，先後暫停昆士蘭、維多利亞、塔斯馬尼亞和南澳等澳洲地區的原木進口。

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目前，澳洲政府已就中國當局對澳洲大麥徵取80%以上的高額關稅，向世貿組織尋求仲裁。

世界貿易組織周一已確認，將就澳洲提出的有關中國對澳洲大麥進口徵收關稅的申訴啟動貿易爭端諮詢。

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本月早些時候，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）說，如果對其它貨品無法達成解決方案，澳洲政府將會考慮到世貿組織那裡採取進一步行動。

澳洲就新冠疫情及地緣政治問題批評中國後，兩國關係急速變壞。中國當局近期的反制行動愈見升級，針對的澳洲產品包括大麥、葡萄酒、肉產品、龍蝦、木材、煤炭和棉花等。

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責任編輯：鄧國強

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