保加利亞「龍婆」預言2021：一條猛龍接管地球人

已故保加利亞失明靈媒、香港民間稱「歐洲龍婆」的萬加(Baba Vanga),二十多年前逝世前,曾預言未來世界大事。英國小開型報紙《大陽報(The Sun)》引述萬加生前對2021年的預言,稱「一條猛龍將接管全球人類」,又稱三個巨人合為一體,他們有人有些紅鈔票。人們紛紛揣度:龍是誰?

萬加其實早在1996年已去世,終年85歲,但她生前留下不少對未來的預言,每逢年末都會被人翻出,用「八卦」心態看看明白會否發生什麼事。有指這些預言準確度高達85%,但也有不少人理性分析指,所謂預言只是對語意不清的話穿鑿附會。

《太陽報》翻出萬加生前對2021年的預測,稱「一條龍將控制人類」、「3個巨人將三位一體,一些人有紅色鈔票」。該報的英譯如下:

A strong dragon will seize humanity.

The three giants will unite. Some people will have red money.

I see the numbers 100, 5, and many zeros.