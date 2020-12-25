▲ 保加利亞「龍婆」預言2021：一條猛龍接管地球人

已故保加利亞失明靈媒、香港民間稱「歐洲龍婆」的萬加（Baba Vanga），二十多年前逝世前，曾預言未來世界大事。英國小開型報紙《大陽報（The Sun）》引述萬加生前對2021年的預言，稱「一條猛龍將接管全球人類」，又稱三個巨人合為一體，他們有人有些紅鈔票。人們紛紛揣度：龍是誰？

萬加其實早在1996年已去世，終年85歲，但她生前留下不少對未來的預言，每逢年末都會被人翻出，用「八卦」心態看看明白會否發生什麼事。有指這些預言準確度高達85%，但也有不少人理性分析指，所謂預言只是對語意不清的話穿鑿附會。

《太陽報》翻出萬加生前對2021年的預測，稱「一條龍將控制人類」、「3個巨人將三位一體，一些人有紅色鈔票」。該報的英譯如下：

A strong dragon will seize humanity. The three giants will unite. Some people will have red money. I see the numbers 100, 5, and many zeros.

一如以往，輿論場紛紛對萬加這種語焉不詳的遺言，施加各種推論，其中「龍」固然象徵中國，而3個巨人似可解讀為中國、俄羅斯和印度，紅色鈔票指的是中國人民幣和俄羅斯盧布，因為為100元面額的人民幣鈔票，以及5000元盧布也是紅色的。

此外，萬加還預言2021年將是發現癌症治癒方法的一年，她曾說「有一天，癌症將被鐵鍊束縛」，「在21世紀初，人類將擺脫癌症」；同時又聲稱，在未來200年內，我們將與外星人取得聯繫，「宇宙中的生命將被發現，人們會突然清楚知道地球上的生命是怎樣出現的」。

多次言中 還是穿鑿附會？

萬加過去的一些預言，往往被指為準確。例如，萬加的追隨者Neshka Stefanova Robeva去年表示，她曾於1996年、萬加死前往探望；當時萬加喋喋不休地說「corona」、「The corona will be all over us」等字句，當時不以為意，直到新冠肺炎在全球擴散並命名為「Coronavirus」，才聯想到萬加要說的是「冠狀病毒將籠罩我們」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你

保加利亞「龍婆」2020預言：中國遭遇海嘯？信不信由你

但有人質疑，Neshka Stefanova Robeva之外，根本沒有人見證過「龍婆」說過上述的話，質疑事件真實性。

萬加過去也預測，第45任美國總統離開白宮後將會染上怪病，導致失聰、腦部殘疾，有些人認為，這預示了特朗普敗選和染上新冠肺炎。

有人說龍婆預測到新冠肺炎

萬加曾預言2020年將有3件大事，包括中國、日本、巴基斯坦等亞洲國家將發生海嘯，相關地震可能造成數百人死亡。俄羅斯有可能會遭受隕石撞擊，極端主義份子有機會入侵歐洲發動「化學武器」攻擊。2020年距結束只有數天，這些預言中的事故，暫沒發生。

彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美

林毅夫：中國GDP十年後超美 美國技術霸權2050年消失

萬加不是天生失明，傳聞她的一生曾有許多奇遇：她3歲喪母，童年獨自生活直到父親從戰場回來，直到12歲突然被一場沙塵暴吹走，事後在兩公里外被找回，但同時亦因此失明。自此她經常夢見奇怪的事情，後來夢境愈來愈強烈，整合後更成為現今人們所理解的預言。

當然，這些說法都是缺乏更多的科學證明。

【中美角力】財富全球500強企業 中企124間上榜首超美國

【中美角力】澳智庫：中國駐外機構276個 首超美國排全球第一

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁