▲ 【聖誕節2020】清朝人如何稱呼聖誕節 聽了這四字別崩潰

內地社會對中國人應否慶祝聖誕，仍然存在不少議論。有民族主義者稱「中國人不過洋節」，但也有人揶揄抵制聖誕的行為，其實是缺乏文化自信。回顧聖誕節初傳入中國時，中國人是如何看待這個節日？在清末西學東漸時期，國人普遍稱Christmas做「外國冬至」而不是「聖誕」。

浙江大學 傳媒與國際文化學院學者在題為「從『外國冬至』到『聖誕節』：耶穌誕辰在近代中國的節日化」的論文說，上海及其周邊地區早自明末以來就是基督教傳播的一個中心。

而自上海開埠、尤其是第二次鴉片戰爭（1860年）以後，西方人大量湧入，Christmas的慶祝便不再局限於教堂之中，而是開始滲入社會生活之中。

申報稱Christmas是「外國冬至」

中國最早期報紙、上海《申報》創刊之後，每年Christmas例有新聞報道，但沒有聖誕的名字，多是把這個節日譯為「外國冬至」之類的名字；主要原因是，彼時中國人對基督教沒什麼認識，只知西方人Christmas閤家歡慶、有如中國人的冬至，因此索性稱之為「外國冬至」之類的名字。

根據紀錄，1872年12月24日《申報》第一次報道Christmas時只說它是「耶穌誕日」，次年報道中，則稱之爲「西國冬至」。此後數年的報道中多用「西國節期」，至1881年又稱「西人冬節」和「西曆冬至令節」。

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從1882年開始，《申報》則統一稱Christmas為「外國冬至」，至此，「外國冬至」似乎已成民間對Christmas的最普遍說法。

清末時期，聖誕節最初只是租界洋人的節日。但在光緒中期之後，越來越多的國人也加入到了過節的行列中。1888年，教會的聖誕彌撒主要是外國人參加，到會人數不過幾百。但至1898年，到虹口教堂觀禮的多達3000餘人，停車都沒位置，且當中已有一些中國人。

台灣八十年代稱聖誕為耶誕

而教會組織的聖誕活動，為了吸引中國人觀看、增加宣教效果，反而減少了宗教味，增加了不少的世俗歡樂氣氛。例如，慶祝活動有魔術、滑稽戲、合唱等等，聖誕老人也出現了，聖誕賀卡也開始漫天發散。

​據當時報道記載，「男女老幼皆眉飛色舞，笑容可掬」。一個宗教節日，越來越向世俗化的歡樂主題演化。

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到了民國時期，信奉基督教、天主教的上流人士，也熱衷於把聖誕節當成主要活動，每到這天會舉辦聖誕晚會，成為上流社會主要的社交活動，漸漸地各個大學也開始慶祝聖誕節，甚至還有香煙公司，趁機做起了「聖誕節」的生意，決定在菸盒上印著「聖誕老公公」，說著「聖誕老公公，半夜出煙囪，送來發達而，新年鴻運通」的順口溜，意外成了當時的吉祥話。

其實，社會對聖誕有不同意見，不是中國內地獨有社會現象，在台灣也曾存在類似的議論。1980年代、仍是國民黨長期執政時期，將「聖誕節」正名成「耶誕節」；當時政府認為，中華文化中的「聖人」──至聖先師孔子、亞聖孟子有所冒犯，耶穌不屬於中華文化的一環，因此耶穌誕生的日子應該稱為「耶誕節」而非「聖誕節」。

責任編輯：鄧國強

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