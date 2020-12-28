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【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使？

社會熱點 12:56 2020/12/28

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【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使

新冠肺炎的美國及歐洲疫苗供不應求，發展中國家把目光投向中國及俄羅斯疫苗。南美國家阿根廷當地時間24日接獲首批30萬劑俄羅斯疫苗，預計明年1月共500萬劑到貨，醫護人員會優先接種。阿根廷媒體報道，由於洽購中國疫苗談判不力，外傳將撤換阿根廷駐中國大使。

但涉事的阿根廷駐中國大使克雷克勒（Luis Maria Kreckler）已否認這種說法。

阿根廷疫情仍未減緩，截至23日為止，感染新冠肺炎確診病例數達156萬3865例，4萬2314例死亡，連帶拖累惡化經濟危機。由於明年選舉將屆，總統阿爾韋托．費爾南德斯（Alberto Fernández）政府寄望疫苗來拯救目前的多重危機。

面對可能引發的第二波疫情大流行，費爾南德斯政府急於與全球廠商談判採購疫苗，除開始與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國輝瑞藥廠（Pfizer）以及與俄羅斯和中國談判，以便有大規模生產的疫苗並快速送達阿根廷。

30萬劑俄羅斯疫苗　速遞阿根廷

首批30萬劑俄羅斯「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗24日清晨從莫斯科起飛已於中午抵達伊塞薩機場（Ezeiza Airport）。費爾南德斯於疫苗到達後除向官員與俄羅斯政府表示感謝外，並認為「希望之路已經開啟了！但新冠肺炎疫情尚未結束」。

土耳其稱科興疫苗保護力達91.25%  首批28日到貨

巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

阿根廷衛生部將於本周末發送50%的劑量，下週發送其餘50%，首要目標是為所有醫護人員接種疫苗，估計有70萬人。預計到明年1月將有500萬劑疫苗到貨。

阿根廷政府目標是在明年3月底之前為1500萬人接種疫苗，包括醫護人員、軍警及教師，60歲以上年長者以及18歲至59歲患有疾病者。預計每月施打500萬劑，屆時將考驗政府後勤管理能力。

阿根廷正與中國談判購買數百萬劑的科興疫苗，並與中國公司國藥集團（Sinopharm）談判購買預計將於3月份運抵的1100萬劑疫苗。

環球時報：沒了中國疫苗  人類很難全勝病毒

中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣

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不過，號角報（Clarin）等當地媒體報道，在此談判時刻，阿根廷向中國購買總共1500萬劑疫苗仍沒有結果之際，費爾南德斯政府決定撤換談判不力的阿根廷駐中國大使克雷克勒（Luis María Kreckler）。

阿國急求疫苗  駐中國大使卻海南渡假

報道指出，這位大使被指控在此敏感時間竟還赴海南島度假，儘管消息遭當事人否認，但政府已簽署人事命令。媒體並指出阿根廷外交部長索拉（Felipe Solá）一向和這位大使不和，正好利用這個機會撤換。

克雷克勒回應稱，自己沒有去海南島度假，一直待在北京，也沒被要求返回阿根廷。有分析指事件是政府內部矛盾導致，屬政府外交醜聞。

據了解，阿根廷政府將繼續與中國的國藥集團、康希諾生物公司（CanSino Biologics）及另一家科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）談判疫苗採購，單劑疫苗價格為20美元，預計明年3月底可取得。

英國變種病毒會否令疫苗無效？中國專家這樣說

中國疫苗為何「不搶跑爭第一」 官媒揭這原因

責任編輯：鄧國強

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