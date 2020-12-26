【新冠疫苗】巴西聖保羅州：科興疫苗有效率50%至90%

巴西總統與聖保羅州政府，對於中國科興新冠疫苗的有效率表述不同。巴西總統博爾索納羅表示，科興疫苗的有效率「似乎很低」，但無具體說明。聖保羅州衛生部長Jean Gorinchteyn則透露，科興疫苗有效率介乎50%至90%，符合當地衛生監管機構要求的最低水平。巴西將於1月7日公布科興疫苗的詳細臨床試驗結果。

博爾索納羅一直對中國新冠疫苗持懷疑態度，但在巴西人口最多的聖保羅州，當局則大手筆押注科興的CoronaVac疫苗。

彭博報道，Jean Gorinchteyn周四（24日）受訪時表示，科興新冠疫苗有效率「未達到90％」，將不如輝瑞和莫德納（Moderna）的疫苗。他坦言，不知道科興疫苗有率比50%高多少，是60%、70%還是80%，但知道有效率永遠無法達到90%。

巴西原定本月23日公布科興疫苗後期臨床試驗結果，但應科興要求推遲公布，以等候整合土耳其、印尼等測試的數據。巴西研究人員已表示，其有效率超過50％的門檻。

土耳其研究人員周四表示，科興新冠疫苗有效率為91.25%。但知情人士稱，該試驗僅基於29案例，被認為不足以作出明確的結論。

土耳其稱科興疫苗保護力達91.25% 首批28日到貨

巴西稱科興疫苗過關 卻因一理由再延公布數據

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁