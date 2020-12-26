  • 19°C
香港時間 : 20201226日 (六) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】巴西聖保羅州：科興疫苗有效率50%至90%

國情動向 11:19 2020/12/26

分享：

巴西總統與聖保羅州政府，對於中國科興新冠疫苗的有效率表述不同。巴西總統博爾索納羅表示，科興疫苗的有效率「似乎很低」，但無具體說明。聖保羅州衛生部長Jean Gorinchteyn則透露，科興疫苗有效率介乎50%至90%，符合當地衛生監管機構要求的最低水平。巴西將於1月7日公布科興疫苗的詳細臨床試驗結果。

博爾索納羅一直對中國新冠疫苗持懷疑態度，但在巴西人口最多的聖保羅州，當局則大手筆押注科興的CoronaVac疫苗。

彭博報道，Jean Gorinchteyn周四（24日）受訪時表示，科興新冠疫苗有效率「未達到90％」，將不如輝瑞和莫德納（Moderna）的疫苗。他坦言，不知道科興疫苗有率比50%高多少，是60%、70%還是80%，但知道有效率永遠無法達到90%。

巴西原定本月23日公布科興疫苗後期臨床試驗結果，但應科興要求推遲公布，以等候整合土耳其、印尼等測試的數據。巴西研究人員已表示，其有效率超過50％的門檻。

土耳其研究人員周四表示，科興新冠疫苗有效率為91.25%。但知情人士稱，該試驗僅基於29案例，被認為不足以作出明確的結論。

土耳其稱科興疫苗保護力達91.25%  首批28日到貨

巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

土耳其稱科興疫苗保護力達91.25% 首批28日到貨
2020/12/25
土耳其稱科興疫苗保護力達91.25% 首批28日到貨
【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使
2020/12/25
【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使
【新冠疫苗懶人包】國藥疫苗上市在即 與供港科興有何不同
2020/12/25
【新冠疫苗懶人包】國藥疫苗上市在即 與供港科興有何不同
巴西稱科興疫苗過關 卻因一理由再延公布數據
2020/12/24
巴西稱科興疫苗過關 卻因一理由再延公布數據
【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點
2020/12/24
【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點
疫情 博索納羅 聖保羅 巴西 土耳其 香港 中國 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？
【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？
【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇
【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇