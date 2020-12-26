【新冠疫情】內地新增8宗本土病例 北京籲民眾留京過年

內地昨日（24日）新增20宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔8宗，分別來自遼寧（6宗）和北京（2宗）。北京昨日呼籲民眾留京過年；黨政機關幹部帶頭在京過節，非必要不出京、不出境，確需離京的要嚴格審批管理。

大連11日累計24人確診

內地昨日新增8宗本土新冠肺炎確診病例，6宗來自遼寧，包括大連5宗、瀋陽1宗。其中大連11日累計24宗確診個案，22名無症狀感染者正醫學觀察。

大連日前已啟動全員新冠病毒核酸檢測，截至昨日已採樣逾475萬人次。國家衛健委昨表示，派出工作組指導協助處置大連疫情。

北京病例住順義區

北京繼連續兩日出現無症狀感染者後，昨新增兩宗新冠肺炎確診病例，患者為兩名女子，其中一人是便利店順義區貨運店員工，該店銷售冷鮮食品；另一人亦住在順義區，為慧與（中國）有限公司員工，日前出現發燒、咳嗽等症狀求診，新冠病毒核酸檢測結果為陽性。

北京市政府副秘書長陳蓓昨稱，當前境外疫情形勢依然嚴峻復雜，國內多地出現本土確診病例或無症狀感染者。隨著元旦、春節假期臨近，市民回鄉探親、走親訪友、聚餐聚會等活動增多，首都疫情防控工作面臨重大考驗。

當局強調要減少「兩節」期間人員流動和聚集，陳蓓表示，提倡市民群眾在京過大年，盡量減少前往中高風險地區所在城市出行活動,不前往中高風險地區。黨政機關幹部帶頭在京過節，非必要不出京，非必要不出境，確需離京的要嚴格審批管理。此外，原則上不舉辦各類廟會、體育賽事等大型聚集性活動。

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責任編輯：林佩怡

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